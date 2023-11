• Wethouder Shah Sheikkariem neemt de plannen in ontvangst.

Wethouder neemt plannen Stichting Vrienden van Werkina in ontvangst: ‘Moet gezamenlijk project worden’

di 7 nov. 2023, 10:26

Nieuws 104 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WERKENDAM • De oprichtsters van de Stichting Vrienden van Werkina hebben hun plannen voor het zwembad in Werkendam ingediend bij de gemeente Altena. Wethouder Shah Sheikkariem nam de plannen enthousiast in ontvangst en beloofde te onderzoeken op welke manier de gemeente kan bijdragen aan de uitvoering van de plannen.

Hoewel de stichting pas een half jaar actief is, heeft ze in die korte periode al veel steun weten te verzamelen. Met een tulpverkoopactie, een fair, braderiekraam en activiteiten in het zwembad werden aanzienlijke bedragen opgehaald. Bovendien heeft de stichting al 57 donateurs weten te werven.

“Hieruit kunnen we opmaken dat ons doel voor het zwembad breed gedragen wordt”, zegt Helene de Wilde van Stichting Vrienden van Werkina. “Anders hadden we nooit zoveel steun gekregen.”

Hoge kosten

De realiteit is echter ook dat er met de grootschalige, meerjarige renovatie - die op basis van prioriteit en beschikbaar budget wordt aangepakt - een hoop kosten gepaard gaan. Dit heeft ermee te maken dat er op allerlei gebieden vernieuwing nodig is in het zwembad, om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties ook nog jarenlang naar zwembad Werkina kunnen gaan.

Steun gemeente gewenst

Omdat de stichting losstaat van het zwembad moet men zelf inkomsten zien te genereren om de renovatie mogelijk te maken. Gezien de aanzienlijke kosten is de steun van de gemeente dus gewenst. “De stichting staat sterker met de steun van de gemeente”, aldus De Wilde.

“Daarnaast vinden wij het belangrijk ons doel samen met de gemeente Altena te kunnen realiseren. Samen kunnen we werken aan een plezierig en veilig Altena, met in het bijzonder het zwembad Werkina in Werkendam.”

‘Gezamenlijk project’

Wethouder Sheikkariem sprak zijn steun uit voor het project. “Het moet een gezamenlijk project worden.” Toch kon hij nog geen definitieve toezegging doen over financiële steun, maar hij gaf wel aan zich daarvoor in te willen zetten. “We gaan samen op zoek naar mogelijke financiering en willen jullie begeleiden bij vergunningsaanvragen en dergelijke.”

Tegelijkertijd daagde Sheikkariem de stichting uit om activiteiten te bedenken die bijdragen aan een vitaal Altena. De stichting stemde hiermee in en zal zich hierover buigen.

Aanpak eerste bad

Met het reeds ingezamelde geld en mogelijke financiële steun van de gemeente hoopt de stichting de ruimte rondom het eerste zwembad vóór de opening van het nieuwe zwemseizoen te renoveren.

De ontwerpen voor deze renovatie laten een ware transformatie zien, waarbij een meer ‘zomerse sfeer’ wordt nagestreefd met rieten parasols, kleurrijkere tegels, extra zit- en ligplaatsen, en een verhoogd zitgedeelte aan de kant van de zonneweide.

Binnen afzienbare tijd moet duidelijk worden of Stichting Vrienden van Werkina kan beginnen met deze werkzaamheden.