Brassband Kunst & Vriendschap uit Meeuwen behaalt derde plaats op NK

MEEUWEN • Brassband Kunst & Vriendschap uit Meeuwen nam op vrijdag 3 november, onder leiding van dirigent Henk van Loon, deel aan de Nederlandse Brassband Kampioenschappen in Tivoli Vredenburg. De Meeuwense brassband behaalde de derde plaats.

Met een deelnemersveld van in totaal tien brassbands in de derde divisie, werd door middel van loting bepaald dat K&V als vierde van de avond mocht spelen. Het verplichte stuk ‘The Day of the Lord’, gecomponeerd door Steven Ponsford, werd beoordeeld door een deskundige jury. Daarnaast was er een solistenprijs voor de beste euphoniumspeler in de derde divisie te winnen.

Intensieve voorbereiding

De muzikanten van Kunst & Vriendschap hebben een lange en intensieve voorbereiding achter de rug om hun deelname aan de Nederlandse Brassband Kampioenschappen zo goed mogelijk voor te bereiden. Naast de reguliere repetities werden extra repetities en diverse studiedagen gehouden.

Een hoogtepunt in de voorbereiding was de samenwerking met topdirigenten Anne van de Berg en Paul Holland. Voor dirigent en muzikanten van K&V was het leerzaam om met deze professionals te werken en hun visie op het te spelen werk te spiegelen aan die van hen. Al met al vroeg deze zeer intensieve voorbereiding veel inzet van de muzikanten.

Het harde werk heeft zijn vruchten afgeworpen, gezien het knappe resultaat. K&V behaalde de derde plaats en won met hun (gast)euphoniumspeler Ruud Ritzen ook nog de solistenprijs. De volledige uitslag is te vinden op www.enbk.nl.

Teamprestatie

“Deze prestatie is werkelijk fantastisch, een echte teamprestatie. Muzikaal gezien hebben we alles gegeven, en de stijgende lijn binnen de band wordt beloond met deze mooie derde plaats. Een extra felicitatie voor euphoniumspeler Ruud Ritzen, die met zijn prachtige klanken de solistenprijs voor K&V heeft gewonnen”, aldus dirigent Henk van Loon.

Vervolg muzikale jaar

Het muzikale jaar is nog niet ten einde voor de Meeuwense brassband. Op 2 december aanstaande kan men Kunst & Vriendschap beluisteren tijdens een uitwisselingsconcert met Fanfare Prins Hendrik in Aalst.

Er zijn ook nog vacatures beschikbaar binnen de band. Kijk voor meer informatie op www.brassbandkunstenvriendschap.nl of kom langs tijdens één van de repetities of concerten.