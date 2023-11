Dag van Gedenken in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem

ma 6 nov. 2023, 11:17

GORINCHEM • Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem staat op woensdag 15 november stil bij de Dag van Gedenken. Op deze dag wordt stilgestaan bij patiënten en collega’s die het afgelopen jaar zijn overleden. Nabestaanden krijgen de gelegenheid om hun dierbare te gedenken, een kaarsje te branden en om troost te vinden.

Wanneer iemand in het ziekenhuis komt te overlijden, eindigt vaak plotseling een intensieve periode. Herinneringen en gevoelens aan een dierbare blijven daarmee op een bepaalde manier ook aan het ziekenhuis verbonden. Op de Dag van Gedenken wordt de tijd genomen om daar bij stil te staan.

Op 15 november vindt in de stilteruimte van het Beatrixziekenhuis daarom driemaal een kort gezamenlijk herdenkingsmoment plaats. Dit is om 10.00 uur, 15.00 uur en om 19.00 uur. Tijdens deze momenten wordt muziek gedraaid, een gedicht voorgelezen en worden namen genoemd van overledenen. Daarna is er ruimte voor ontmoeting en gesprek. De bijeenkomsten worden geleid door de geestelijk verzorgers van het ziekenhuis.

Herdenken biedt troost

Gabriëlle Vermeulen is geestelijk verzorger bij Rivas Zorggroep en legt het belang van deze herdenking uit. ‘Herdenken is belangrijk. Het biedt troost om met anderen samen te komen en de naam van je dierbare te horen uitspreken. Het ziekenhuis was voor mij persoonlijk ook een beladen plek nadat mijn vader overleed. Maar daar weer binnen stappen was belangrijk in mijn rouw. Natuurlijk was het even moeilijk, maar daarna was het ook wel goed om er te zijn. We hadden daar veel meegemaakt. Dit is wat ik ook vaak hoor van familie. Natuurlijk is er ook verdriet tijdens een herdenking. Maar minder sterk dan je misschien zou denken. Want door een overledene te herdenken kun je iets met het verdriet doen. Je brandt een kaarsje, schrijft iets op. Zo krijgt het verdriet vorm. De mooie locatie, de sfeer, muziek en het delen van herinneringen maken er een positieve ervaring van en dat helpt.’

Belangrijk

Gabriëlle vertelt verder: ‘De tijd nemen om te herdenken is ook voor medewerkers belangrijk. Als je in de zorg werkt, word je regelmatig geconfronteerd met de dood. De dood is nooit gewoon. Een overlijden van een patiënt voor wie je hebt gezorgd, of met wie je een bijzondere klik had, kan je emotioneel raken. Het is goed om tijd en ruimte te maken om stil te staan bij wat een overlijden met jou als zorgverlener doet.’

De herdenkingen vinden plaats op woensdag 15 november om 10.00 uur, 15.00 uur en om 19.00 uur in de stilteruimte van het Beatrixziekenhuis op de tweede verdieping. Iedereen die behoefte heeft aan een moment om stil te staan bij iemand die is overleden, is van harte welkom. Inschrijven is niet nodig.