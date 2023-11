Altena uit bezorgdheid over plaatsing windturbines langs Bergsche Maas

ma 6 nov. 2023, 13:14

ALTENA • In een brief aan de gemeenteraad van Waalwijk heeft de gemeente Altena haar bezorgdheid geuit over plannen voor windturbines langs de Bergsche Maas. Het college van Altena benadrukt de negatieve gevolgen voor haar inwoners, met name in het gebied rond Drongelen.

Waalwijk is, tot opluchting van de gemeente Altena, afgestapt van de Overdiepse Polder als mogelijke locatie voor windturbines. De afstand tot de beoogde windturbines in het nu aangewezen gebied Buitenpolders is dusdanig groot dat er geen overlast te verwachten is voor de inwoners van Dussen en de Peerenboom in Hank.

‘Geen windturbines in grensgebied’

Echter, het feit dat nu het gebied tegenover Drongelen in beeld is gekomen, baart het college toch weer zorgen. ‘Dit vanwege de effecten op Drongelen en omgeving’, schrijft het college van Altena aan de gemeenteraad van Waalwijk. ‘Wij vragen u dan ook, nogmaals, om geen windturbines te plaatsen op eerdergenoemd grensgebied.’

Mocht Waalwijk toch windturbines in dit gebied willen plaatsen, vraagt het college om de plaatsing van minder hoge windturbines te heroverwegen.

Weinig gedaan met eerdere zorgen

De inhoud van de brief aan de gemeenteraad van Waalwijk is niet nieuw. Eerder, in december vorig jaar, sprak de gemeente Altena al haar zorgen uit over de plaatsing van windturbines langs de Bergsche Maas. Hier is echter ‘relatief weinig’ mee gedaan, stelt het college. Ook zijn sommige vragen van Altena onvoldoende beantwoord.

Er is nog onvoldoende duidelijkheid over mogelijke geluidsoverlast, waar ook Drongelen mee te maken zou krijgen. Daarnaast stelt het college van Altena dat de plaatsing van de windturbines het open rivierenlandschap aantast.

Ruimere compenstatieregeling

In gesprekken met de gemeente Waalwijk heeft voormalig wethouder Roland van Vugt erop aangedrongen dat inwoners van Altena, als de windturbines er toch komen, ook zouden moeten kunnen delen in de opbrengsten.

Waalwijk heeft deze compensatieregeling begrensd tot 750 meter vanaf de beoogde windturbines. Het college van Altena dringt erop aan deze grens te verruimen, zodat ook Drongelen binnen deze regeling valt.