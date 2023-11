Kinderen van De Morgenster in Sleeuwijk rennen voor nieuw speeltoestel

vr 3 nov. 2023, 16:14

SLEEUWIJK • De kinderen van PCB De Morgenster uit Sleeuwijk renden vrijdagochtend rondjes in het naastgelegen park om geld op te halen voor de reparatie van de speelheuvel op het kleuterplein en de aanschaf van een nieuw speeltoestel.

Voor de sponsorloop gingen de kinderen in de afgelopen tijd zelf op zoek naar sponsoren. Familieleden, kennissen en buren konden de kinderen sponsoren per rondje van 500 meter of voor een vast bedrag. Hoeveel geld er is opgehaald, wordt duidelijk als de kinderen uiterlijk 20 november hun enveloppen met het opgehaalde geld inleveren op school.