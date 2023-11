Jongerenwerk Altena organiseert gratis filmmiddag in het Duyls bos

vr 3 nov. 2023, 13:10

ALMKERK • Jongerenwerk Altena organiseert op zaterdag 11 november in samenwerking met het Duyls Bos een filmmiddag voor kinderen vanaf 6 jaar. Tijdens deze filmmiddag wordt de film ‘De Swarte Krie van Deelen’ getoond.

Deze film is genomineerd voor het Nederlands Film Festival en gedeeltelijk opgenomen in het Duyls Bos in Almkerk. De film wordt zaterdag 11 november eenmalig vertoond in Altena. Rondom het thema van de film wordt ook een speur-, ontdek- en puzzeltocht georganiseerd. Ook is er na de film een Meet & Greet met de hoofdpersoon van ‘De Swarte Krie’.

Over de Film

Terwijl de volwassenen druk bezig zijn de uitvaart van haar oma voor te bereiden, is Dieke met belangrijkere zaken bezig: het beschermen van poppen tegen de mythische Swarte Krie van de Deelen. Gewapend met niets meer dan haar fantasie en een koekenpan.

De Swarte Krie van De Deelen vertelt het verhaal van de kleine Dieke die door haar fantasie de dood van haar oma een plekje geeft. Hoewel rouwverwerking een duidelijk thema is, is dit verhaal geschreven als een pleidooi voor de fantasie en om kinderen de tijd te geven zich te laten ontwikkelen in hun eigen tempo.

Kortom: Een leerzame middag vol gezelligheid en creativiteit. Jongerenwerk Altena zorgt ook voor drinken en iets lekkers. Meer informatie en gratis aanmelden via jongerenwerk-altena.eventbrite.nl.

Gevoelig onderwerp

“Deze mooie activiteit, met filmopnames in gemeente Altena, sluit goed aan bij het thema opvoedondersteuning vanuit het preventief jeugdbeleid”, aldus wethouder Shah Sheikkariem. “Door rouwverwerking via een film en een speurtocht aan te bieden maakt Jongerenwerk dit gevoelige onderwerp ook voor jongere kinderen bereikbaar. Het is fijn om kinderen op deze manier te kunnen helpen.”