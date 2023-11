‘Expeditie Robinson’ tijdens open avond op vmbo Schans in Sleeuwijk

vr 3 nov. 2023, 12:57

SLEEUWIJK • Vmbo Schans in Sleeuwijk organiseert op woensdag 15 november een open avond voor leerlingen van de basisschool en hun ouders/verzorgers.

Het thema van de open avond is Expeditie Robinson en in dat kader zijn er leuke activiteiten te doen in de lokalen. Leerlingen kunnen dukaten verdienen en deze ook weer inwisselen voor schoolspullen die nodig zijn voor de brugklas.

Schans is een kleine, gezellige vmbo school, waar leren betekenisvol en uitdagend is. Daarnaast biedt de school een veilige leeromgeving, die voelt als een thuisbasis. Naast de reguliere vakken ontdekken en ontwikkelen leerlingen in de onderbouw hun talenten en vaardigheden bij het vak Talenttijd. In de bovenbouw is er een wekelijkse stagedag. Zo kunnen leerlingen zich oriënteren op hun toekomstige beroep.