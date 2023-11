Candlelight Shopping in Heusden Vesting viert achttiende verjaardag

REGIO • Candlelight Shopping in Heusden Vesting viert haar achttiende verjaardag op vrijdag 15 en zaterdag 16 december. Dit jaar wordt het evenement naar een hoger plan getild.

“We hebben meer kramen, foodtrucks, muziek en figuranten dan voorgaande jaren”, vertelt Karin Schuur namens werkgroep Candlelight. “Een klein tipje van de sluier; we hebben bijvoorbeeld twee event coupeuses, die al vanaf begin augustus vele uren steken in het maken van drie prachtig verlichte jurken. Echte eyecatchers, die onze figuranten straks met trots zullen dragen.”

“We hebben we podia voor afwisseling van de muziek en op één daarvan zullen we een fotomoment creëren voor bezoekers die op de foto willen met de kerstman, zittend in een authentieke rode stoel. Op verzoek van hem vragen we hiervoor een kleine vergoeding die weer gedoneerd gaat worden aan een nader te bepalen goed doel. Dit hoort bij de kerstgedachte.”

Binnenkort komen de organisatie en haar vrijwilligers bijeen om de draaiboeken te bespreken.

Iets teruggeven aan klanten

Aura Klerkx, voorzitter van de ondernemersvereniging Heusden: “Ook de winkeliers en horeca hebben het druk deze dagen en zij maken er echt iets speciaals van. Dat is precies de gedachte achter Candlelight Shopping Heusden. Het is iets teruggeven aan onze klanten en onze gasten als dank voor hun bezoeken aan onze stad, winkels en horeca.”