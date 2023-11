Alzheimer Nederland houdt collecteweek in Altena

wo 1 nov. 2023, 15:41

ALTENA • De jaarlijkse collecteweek van Alzheimer Nederland vindt van 6 tot en met 11 november plaats.

Duizenden vrijwilligers gaan op pad om geld in te zamelen voor een toekomst zonder dementie. Ook in de gemeente Altena zetten collectanten zich in voor dit doel.

Het collecteren is hard nodig want helaas groeit de groep mensen met dementie snel: 1 op de 5 mensen krijgt dementie en zelfs 1 op de 3 vrouwen. Meer geld voor onderzoek betekent dat er eerder oplossingen gevonden kunnen worden om dementie de wereld uit te helpen.

Elke bijdrage, klein of groot, is dan ook meer dan welkom. Op de collectebus staat een QR-code, waardoor er ook gedoneerd kan worden zonder contant geld.