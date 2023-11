Marijke de Waal wint Koningstitel bij Sint Joris Gilde Heesbeen

REGIO • Op het schietterrein van het Sint Joris Gilde in Heesbeen is afgelopen zaterdag gestreden om de jaarlijkse koningstitel. Na 256 schoten was het Marijke de Waal die het laatste stuk van de houten vogel naar beneden wist te halen. Dit is de tweede keer in 23 jaar dat Marijke deze titel heeft veroverd.

Jan van Tilborg fungeerde als voor-schutter en Ad van Ooijen, de Koning van de afgelopen twee jaar, als na-schutter. Als Ad erin was geslaagd om dit jaar opnieuw de Koningstitel te winnen, had hij zich voor de tweede keer tot Keizer van het Gilde kunnen kronen. Nu kan dit alleen gebeuren als hij in de komende jaren nog drie keer tot Koning wordt gekroond.

Onderlinge competitie

Tijdens de barbecue en de borrel na afloop werden de prijzen van de onderlinge competitie van het afgelopen seizoen uitgereikt. Bij het opgelegd schieten werd Ad van Ooijen in de laatste wedstrijd verslagen door Janny de Nijs, die met 157 punten de eerste prijs won. Ad van Ooijen werd tweede met 154 punten en Andries de Waal derde met 151 punten. Bij het vrije hand schieten won Ad van Ooijen de eerste prijs met 52 punten, Henri Fitters werd tweede met 41 punten en Janny de Nijs derde met 34 punten.

Ook in de onderlinge competities met andere verenigingen was het Sint Joris Gilde succesvol; ze wonnen twee van de drie wedstrijden. Het Koningschieten markeert traditioneel het einde van het schietseizoen. De volgende wedstrijd staat gepland op de tweede zaterdag van januari, waar gestreden zal worden om de titel ‘Winterkoning 2024’. Het nieuwe schietseizoen zal in april van start gaan.