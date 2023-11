Gemeente Altena nodigt ondernemers uit voor presentatie van Mathijs Bouman

ALTENA • Gemeente Altena staat op vrijdag 17 november stil bij de Dag van de Ondernemer. Omdat de gemeente Altena binnenkort vijf jaar bestaat, besteedt men graag meer aandacht aan deze dag. Ondernemers worden daarom uitgenodigd voor een bijeenkomst.

“Gemeente Altena wil op de Dag van de Ondernemer graag het ondernemerschap onder de aandacht brengen en ondernemers bedanken voor hun durf en doorzettingsvermogen”, zegt wethouder Wendy van Ooijen - van Breugel. “Met Mathijs Bouman als spreker willen we ondernemers inspireren en ons vijfjarig bestaan als gemeente Altena extra vieren.”

Mathijs Bouman

Van 16.00 tot 16.30 uur is de inloop. Om 16.30 uur opent wethouder Wendy van Ooijen - van Breugel het programma. Daarna geeft Mathijs Bouman een presentatie over economie en ondernemerschap. Mathijs Bouman is econoom en journalist. Hij is vaste columnist van Het Financieel Dagblad en redacteur/econoom bij Nieuwsuur.

De afgelopen jaren was hij regelmatig te zien bij onder andere RTL-Z, De Wereld Draait Door en Jinek. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel. De bijeenkomst is op Golfpark Almkreek, Hoekje 7B in Almkerk.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van gemeente Altena, of door contact op te nemen via ondernemen@gemeentealtena.nl of 0183-516710.