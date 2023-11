Ouderen in Altena redelijk tevreden met overgang naar koelverse maaltijden

ma 30 okt. 2023, 16:16

ALTENA • Hoewel er van tevoren wat onrust ontstond, blijken ouderen in Altena over het algemeen weinig moeite te hebben gehad met de overgang van een warme naar een koude maaltijdlevering. Uit een enquête die is gehouden blijkt dat ongeveer driekwart van de respondenten tevreden is over de hulp bij de overstap en over de kwaliteit van de maaltijden.

Trema Welzijn, dat haar welzijnsactiviteiten inmiddels heeft overgedragen aan Surplus, kondigde eind vorig jaar aan dat zij de maaltijdvoorziening zou wijzigen om prijsstijgingen voor hun cliënten te voorkomen. Sinds half januari ontvangen ouderen daarom drie keer per week koelverse maaltijden, die ze zelf moeten opwarmen.

Deze beslissing zorgde voor de nodige ophef en schriftelijke vragen van AltenaLokaal en Progressief Altena. Er waren zorgen dat sommige ouderen of minder-validen niet in staat zouden zijn zelf hun maaltijd op te warmen. Het college van burgemeester en wethouders beloofde toezicht te houden op de bestaande zorgen en in opdracht van de gemeenteraad werd een enquête gehouden om de tevredenheid onder gebruikers te peilen.

Driekwart tevreden

De helft van de gebruikers van de maaltijdvoorziening heeft deelgenomen aan de vragenlijst. Daarvan is driekwart tevreden over de hulp bij de overstap van warme naar koelverse maaltijden en over de hoeveelheid, variatie en smaak van de maaltijden. De overgang was lastiger voor ouderen die minder zelfredzaam zijn.

Ongeveer tien procent van de respondenten gaf aan ontevreden te zijn over verschillende aspecten van de maaltijdvoorziening. Het college benadrukt echter dat dit percentage niet ongebruikelijk is in klanttevredenheidsonderzoeken, waarbij een ontevredenheidspercentage van ongeveer 10 procent normaal is.

Problemen bij opwarmen

Twee gebruikers gaven aan problemen te ondervinden bij het opwarmen van de maaltijden, maar vanwege de anonieme aard van de enquête is nog niet bekend om wie het gaat. Surplus moedigt gebruikers aan contact met hen op te nemen als er hulp nodig is. Daarnaast staan de maaltijdbezorgers van Surplus in nauw contact met de twee ouderenwerkers van de organisatie om eventuele signalen te kunnen doorgeven.