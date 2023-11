Altena wil met preventieve aanpak onder andere mentale weerbaarheid van jeugdigen vergroten

ma 30 okt. 2023, 15:16

ALTENA • De gemeenteraad heeft vorige week dinsdagavond het beleidskader preventief jeugdbeleid (Gewoon opgroeien in Altena: Een preventieve aanpak) vastgesteld. De preventieve aanpak richt zich op (toekomstige) inwoners van Altena - van min 9 maanden tot en met 27 jaar - en hun omgeving.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat preventieve activiteiten kunnen helpen bij het voorkomen van fysieke en mentale problemen later in het leven. Een sterke sociale basis, een positief opvoedklimaat, een sterk netwerk rondom de jeugdigen en een samenhangend aanbod van vrij toegankelijke voorzieningen zijn daarbij belangrijk. De verschillende plannen uit de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen komen bij elkaar tot een één logisch geheel waarmee de gemeente en haar partners gaat bouwen.

Bij de totstandkoming van het beleidskader is samengewerkt met de maatschappelijke partners en de professionals in het preventieve jeugdveld. Ook is de Jongerenraad en de Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASDA) meegenomen in het proces.

Onderwerpen

De gemeente Altena legt de focus op een aantal onderwerpen, zoals mentale weerbaarheid van jeugdigen, vrijetijdsbesteding en opvoedondersteuning. 1 op de 5 jongeren in Altena geeft namelijk aan zich onvoldoende mentaal weerbaar te voelen, zo blijkt uit de GGD gezondheidsmonitor 2021. Ook geeft meer dan de helft van de jongeren aan jongerenfaciliteiten te missen, zoals activiteiten en ontmoetingsplekken in de omgeving. Tevens ervaarde ruim 30 procent van de ouders/verzorgers in Altena in 2021 problemen bij de opvoeding, blijkt uit de GGD kindmonitor. In 2017 was dit percentage nog 26 procent.

Voor de komende jaren zijn vrijetijdsbesteding, mentale gezondheid en opvoedondersteuning dus de thema’s waar de gemeente en haar partners mee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld door het bieden van kortdurende laagdrempelige ondersteuning tijdens en na schooltijd, samen te werken met Buurtgezinnen en laagdrempelige ontmoeting te organiseren via netwerkbijeenkomsten en ouderschapsavonden.

‘Inwoners helpen’

“Wij willen dat onze jeugdigen gewoon opgroeien in hun alledaagse omgeving waar zij en hun ouders/verzorgers de gewone uitdagingen ervaren die bij het opgroeien en opvoeden horen”, zegt wethouder Wendy van Ooijen - van Breugel. “Ook voor de jeugdigen en ouders/verzorgers die extra ondersteuning nodig hebben willen wij dat zij in een voor hun gewone dagelijkse omgeving kunnen opgroeien en opvoeden. Waar nodig helpen wij onze inwoners daarbij. Zodat zij met deze uitdagingen om kunnen gaan en voldoende weerbaar zijn.”