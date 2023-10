Beatrixziekenhuis bevestigt afspraken voortaan per e-mail

vr 27 okt. 2023, 14:29

GORINCHEM • Het Beatrixziekenhuis bevestigt afspraken op de poliklinieken voortaan per e-mail en niet meer per brief.

“Duurzaamheid is een belangrijk thema”, zegt zorgmanager Sabrine Koek hierover. “Hoe minder papier en inkt we gebruiken en hoe minder post we verzenden, hoe duurzamer we werken. Ook belangrijk: deze werkwijze scheelt onze toch al drukke medewerkers veel tijd. Die tijd kunnen zij beter voor zorgtaken gebruiken. En dit scheelt ook nog eens geld.”

Alle patiënten van wie het e-mailadres bekend is, krijgen hun afspraak voortaan per e-mail bevestigd. In de e-mail staat een link die de patiënt doorstuurt naar meer informatie die op het online patiëntportaal MijnRivas staat. Sabrine Koek legt uit: “De privacy van onze patiënten moet verzekerd zijn. Daarom staat inhoudelijke informatie over de afspraken in het online patiëntenportaal MijnRivas. Dit is een goed beveiligd portaal dat afgeschermd is met een DigiD. Het is dus strenger beveiligd dan e-mail.”

Geen e-mail?

Afspraken worden alleen digitaal bevestigd als patiënten hun e-mail aan het ziekenhuis hebben doorgegeven. Heeft een patiënt geen e-mail? Dan worden afspraken op een andere manier bevestigd. Bijvoorbeeld met een brief, telefonisch of in het gesprek met de zorgverlener.

Oproep aan alle patiënten

Het ziekenhuis roept alle patiënten op om het e-mailadres bij een afspraak door te geven, of in te vullen via www.rivas.nl/mijnrivas/.