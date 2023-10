Open Dag-seizoen afgetrapt door het Altena College in Sleeuwijk

vr 27 okt. 2023, 14:25

SLEEUWIJK • Het Altena College heeft het ‘Open Dag-seizoen’ definitief geopend. Honderden leerlingen uit groep 7 en 8 konden op woensdag 25 oktober niet wachten om het schoolgebouw van het Altena College binnen te gaan. Veel leerlingen hadden hun ouders, verzorgers, broertjes en zusjes meegenomen. Sommigen hadden hun oma, opa, vriend of vriendin meegenomen of kwamen zelfs ’s middags én ’s avonds een kijkje nemen.

Een enthousiaste groep leerlingen en vrijwel het voltallige team stonden klaar om de nieuwe lichting brugklassers rond te leiden en uit te leggen wat er op hun school allemaal te beleven valt. Zo was er een ‘escape room’ bij Wiskunde, kon je zelf een game programmeren bij Game Design, sporten in de sporthallen, reanimeren bij Biologie, alles horen over Robotica, zelf muziek maken en de splinternieuwe vleugel voor exacte vakken bekijken. Kortom, de school stond bol van de activiteiten.

Altena Plus programma

In de Goed-voor-elkaar-gang kregen de bezoekers een compleet beeld van het uitgebreide begeleidings- en ondersteuningsaanbod dat op het Altena College wordt aangeboden en kon men alles horen en vragen over onder andere opvanglessen en het huiswerkcentrum. Het unieke Altena Plus programma dat voor alle leerlingen toegankelijk is, werd met film- en fotomateriaal gepresenteerd in de aula van de school.

Doemiddag

Leerlingen kunnen zich de komende weken inschrijven voor de Doemiddag op 15 november en voor de Sneek Peak-rondleidingen in de week van 11 december. Voor ouders/verzorgers van groep 8 zijn er informatieavonden op 21 en 23 november. En nieuw dit jaar is de informatiemarkt voor ouders/verzorgers op 22 januari aanstaande. Kijk op www.altenacollege.nl voor het volledige programma voor groep 7 en 8 van de komende maanden.