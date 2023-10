VVN organiseert gratis opfriscursussen voor automobilisten in Dussen en Woudrichem

ALTENA • Veilig Verkeer Nederland organiseert, in opdracht van de gemeente Altena, een aantal gratis opfriscursussen voor ervaren automobilisten van 50 jaar en ouder. Het doel hiervan is om ouderen zo lang mogelijk van hun vrijheid op de weg te laten genieten.

Naast de theoretische aspecten biedt de cursus deelnemers de gelegenheid om zich vrijblijvend aan te melden voor een individuele praktijkrit in hun eigen auto. Meer informatie over deze praktijkrit wordt tijdens de opfriscursus zelf verstrekt.

De tweedaagse opfriscursussen vinden plaats op woensdag 22 en 29 november van 09.30 tot 11.30 uur in Dussen en op donderdag 7 en 14 december van 09.30 tot 11.30 uur in Woudrichem. Belangrijk om te onthouden is dat deelnemers op beide dagen van de tweedaagse opfriscursus aanwezig worden verwacht.

Aanmelden voor de cursus kan tot uiterlijk een week voor aanvang via www.vvn.nl/opfriscursusaltena of door tijdens kantooruren te bellen naar 088-5248850. Per e-mail aanmelden is ook mogelijk. Stuur hiervoor een bericht naar steunpuntzuid@vvn.nl met als onderwerp ‘VVN Opfriscursus Auto Dussen of Woudrichem’. Vergeet niet om in de e-mail je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden.

Deelname aan de cursus is kosteloos, maar wees er snel bij, want vol is vol.