Gemeenteraad stelt criteria voor asielopvang vast, VVA wil helemaal geen asielopvang

wo 25 okt. 2023, 12:57

ALTENA • De gemeenteraad heeft dinsdagmiddag de criteria vastgesteld waaraan asielopvang in de gemeente Altena moet voldoen.

In de komende 3 tot 5 jaar moet de gemeente Altena, volgens de huidige maximale prognose, minstens 212 asielzoekers opvangen. Het college van burgemeester en wethouders kan nu op basis van de vastgestelde criteria op zoek gaan naar de meest geschikte locaties binnen de gemeentegrenzen.

Het is bepaald dat de locaties die worden aangewezen voor asielopvang geschikt moeten zijn voor minimaal 50 en maximaal 150 personen. Aanvankelijk stond in het raadsvoorstel een maximum van tweehonderd personen vermeld, maar dit werd bijgesteld naar 150 door een aangenomen amendement van de VVD.

Uit een enquête onder de inwoners van Altena bleek dat de meerderheid de voorkeur geeft aan drie kleine locaties voor asielopvang, bij voorkeur in bestaande leegstaande gebouwen. “Als er dan op één locatie tweehonderd asielzoekers worden geplaatst, blijven er nog maar twaalf over”, zo hield VVD’er Jan Kolff de raad voor.

Kolff diende namens zijn fractie ook een motie in om omwonenden van een opvanglocatie ruimer te betrekken, namelijk binnen een straal van minimaal 200 meter in plaats van 50 meter. Deze motie kreeg echter geen steun, omdat portefeuillehouder Anneloes van Hunnik tijdens de Altenatafel al had aangegeven omwonenden ruim te informeren.

Helemaal geen opvang

Henno Timmermans, fractievoorzitter van Vrije Volkspartij Altena (VVA), diende een motie in om helemaal geen asielopvang in Altena te openen. Timmermans bekritiseerde het feit dat de enquête over de opvang van asielzoekers suggereerde dat de gemeenteraad unaniem voor de opening van een opvang had gestemd. “Er is nooit een unaniem besluit genomen voor de opvang van asielzoekers. Ik vind het een blamage hoe de enquête is opgesteld,” stelde hij. De VVA bood in de ingediende motie wel ruimte voor de opvang en huisvesting van tijdelijk in Nederland verblijvende vluchtelingen uit EU-landen.

Echter, buiten de raadsleden van de VVA kreeg deze motie geen steun, zoals bleek tijdens de hoofdelijke stemming. Dit is niet verrassend, omdat eerder al bleek dat de andere partijen juist willen inzetten op het zo goed mogelijk regelen van opvang voor asielzoekers met in het achterhoofd de spreidingswet. Hiermee kunnen gemeenten uiteindelijk door de staatssecretaris gedwongen worden om opvangplaatsen te regelen. Deze wet is overigens nog niet definitief aangenomen. Volgens Timmermans wordt er dan ook voorgesorteerd door de andere partijen. “Als u zich nu al opwerpt als ontvanger, gaat u ook asielzoekers krijgen. De vrager krijgt.”

Hennie Schermers, raadslid namens de ChristenUnie, stelde daarentegen dat de gemeente niet moet afwachten. “De criteria vormen een goede basis om te bepalen hoe de gemeente Altena deze taak op zich moet nemen.”

Criteria

Naast het criterium met betrekking tot het aantal huisvestingsplaatsen dat een opvanglocatie moet hebben, zijn er nog negen criteria voor mogelijke locaties voor de opvang van asielzoekers vastgesteld. Zo moeten de locaties tijdelijk beschikbaar zijn voor een periode tussen minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar.

Daarnaast is het de bedoeling om maximaal drie locaties binnen Altena te zoeken. Als er voor meerdere locaties wordt gekozen, moet de afstand tussen deze verschillende locaties minimaal twee kilometer bedragen. Verder wil de gemeenteraad zo veel mogelijk voorkomen dat asielopvanglocaties worden geopend in gebieden waar al grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten plaatsvindt. Bovendien mag de opvang van asielzoekers geen invloed hebben op de lokale woningmarkt.

Idealiter wordt gezocht naar een locatie binnen een straal van twee kilometer van een kern, zodat er in de buurt voorzieningen beschikbaar zijn. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan benadrukt de gemeenteraad de noodzaak van de aanwezigheid van openbaar vervoer. Tevens moeten de locaties goed toegankelijk zijn, of toegankelijk worden gemaakt, via loop- en/of fietsroutes. Tot slot is het een vereiste dat de locaties duurzaam zijn.