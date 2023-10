Altena StreekFestival 2023: een editie met een gouden randje

di 24 okt. 2023, 13:56

Nieuws 562 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUWENDIJK • De 50e editie van het Altena StreekFestival staat voor de deur. Het Altena StreekFestival is een festival voor alle blaasorkesten uit de gemeente Altena en bestaat al sinds 1972.

Dit jaar zal vooral worden gevierd dat de orkesten al 50 jaar hun kunsten kunnen vertonen op dit mooie festival. Niet minder dan twintig brassbands, harmonie-, show- en fanfareorkesten zullen op zaterdag 28 oktober deelnemen. Zij krijgen een mooi en toegankelijk podium voor een hun optredens, elk met zijn eigen doel.

Gevarieerd programma

Er is dan ook een zeer gevarieerd programma te beluisteren: van beginnende jeugdorkesten tot ervaren musici uit de nationale amateurtop en van pop- en filmmuziek tot grote concourswerken. En dit jaar zijn het niet alleen de blazers, maar ook strijkers. Omdat het dit jaar de 50e editie is, pakt Stichting Altena StreekFestival nog uitgebreider uit dan normaal: het gerenommeerde Mare Kwartet, bestaande uit vier strijkers van het Nationaal Jeugdorkest, zal meerdere gastoptredens verzorgen.

Mare Kwartet

Speciaal voor deze jubileumeditie is Stichting Altena StreekFestival een samenwerking aangegaan met het Nationaal Jeugdorkest (NJO). Dit orkest met de professionele muzikanten van de toekomst wordt vertegenwoordigd door het Mare Kwartet, een klassiek strijkkwartet bestaand uit Cecilia van Berkum (viool), Robin Veldman (viool), Emiel de Jongh Swemer (altviool) en Wilma de Bruijn (cello).

Het Mare Kwartet is opgericht in september 2021 door vier leden van het NJO, die allen studeren aan het Conservatorium in Den Haag. Het kwartet heeft sinds de oprichting concerten gegeven door heel Nederland, en het heeft deelgenomen aan diverse workshops en masterclasses. Het Kwartet specialiseert zich in de Late Klassieke en de Romantische perioden, en voert kwartetten uit van Mozart, Beethoven, Brahms en andere componisten uit deze tijd.

Jury

Naast het optreden in een mooie zaal, krijgt elk orkest ook een deskundig juryrapport. Hiermee krijgt elk orkest op zijn eigen niveau leerzame tips om mee aan de slag te gaan in volgende repetities en concerten. Dit jaar zal Bert Langeler deze rapporten schrijven. Bert is een oude bekende, want hij is de voormalige dirigent van meerdere deelnemende orkesten.

In 2008 emigreerde hij naar Estland, waar hij werkzaam is als dirigent en docent blaasinstrumenten bij verschillende muziekscholen. Hij is tevens docent didactiek voor trompetensemble en orkestwerk op de Viljandi Academie voor Cultuur van de Universiteit van Tartu, docent van blaasorkestenrepertoire aan de Estse Academie voor Muziek en Theateracademie.

Muziekliefhebbers zijn op zaterdag 28 oktober van harte welkom in Dorpshuis Tavenu en Sporthal De Iris in Nieuwendijk. Aanvang van het festival is om 09.30 uur. Toegang is gratis voor orkestleden en kinderen tot en met 12 jaar. Entree voor overige bezoekers is 4,00 euro.