De Rooi Pannen organiseert open dag in november

di 24 okt. 2023, 13:30

REGIO • Voor alle studenten die komend schooljaar naar het vmbo of het mbo gaan organiseert De Rooi Pannen op zondag 5 november van 10.00 tot 14.00 uur een open dag op de locaties in Tilburg, Eindhoven en Breda.

Bij De Rooi Pannen werken ze praktijkgericht, waardoor studenten minder in de schoolbanken zitten en juist actief in de praktijk aan de slag gaan. Het werkveld is breed: van hotels tot winkels en van bakkerijen tot design- en evenementenbureaus. Tijdens de opleiding oefenen studenten met het ontvangen van echte gasten en werken ze aan praktijkopdrachten voor echte klanten.

Meer informatie en aanmelden voor de open dag kan via www.derooipannen.nl.