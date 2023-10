Muziekvereniging Kunst Na Strijd organiseert Groot Woerkums Top 2000 Café

di 24 okt. 2023, 12:25

WOUDRICHEM • Het lijkt nog ver weg, maar zet ‘m alvast omrand in de agenda: vrijdagavond 29 december wordt namelijk een bijzondere avond. Woudrichems Muziekvereniging Kunst Na Strijd organiseert die avond het Groot Woerkums Top 2000 Café, in ’t Rondeel in Woudrichem.

Zo op het einde van het jaar raakt toch iedereen in de ban van de NPO Radio 2 Top 2000. Daarom besloot Kunst Na Strijd een bijzonder concert neer te zetten met de muziek van de Top 2000 als thema. Het Rondeel wordt omgetoverd tot een gezellig café, waar je aan tafeltjes of staand kunt genieten van de klanken van KNS. Het concert begint om 20.30 uur, waarbij men is verzekerd van een avondvullend programma, zonder pauze. De bar in de foyer is dan ook gedurende de gehele avond geopend.

Solisten

Maar er is meer. Behalve Kunst Na Strijd treden ook verschillende solisten op. Zo is Sterre van Wijgerden behalve dirigente van All Tunes (het opleidingsorkest van KNS) ook zeer verdienstelijk zangeres. Zij zal dan ook diverse liedjes uit de ‘lijst der lijsten’ vertolken.

Menzo Kortland is niet alleen bekend in zijn geboorteplaats Woudrichem, maar door heel Nederland, als beste imitator van het land. Een avond met Menzo betekent meestal feesten op muziek van Snollebollekes of Guus Meeuwis. Maar, Menzo kan meer dan dat. Tijdens dit concert zal hij niet alleen de avond presenteren, maar ook geheel onverwachte liedjes uit de Top 2000 ten gehore brengen.

Verschillende kaarten

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit concert te bezoeken. Men kan een VIP- of staanplaats kopen, of via een sponsorpakket kaarten verkrijgen. VIP-plaatsen zijn uitsluitend te koop via de voorverkoop. Ga naar www.kunstnastrijd.nl, onder de button ‘Tickets Top 2000’ kan men kaarten bestellen.

Wie in het bezit is van een VIP-kaart, is verzekerd van een zitplaats aan een tafeltje. Ook zijn een oliebol, drankje en zoutjes bij de prijs inbegrepen. Een VIP-kaart kost 20,00 euro. Let op, VIP-kaarten zijn slechts beperkt beschikbaar. Staanplaatsen zijn zowel vooraf online (voor 12,00 euro per kaart) als aan de zaal (15,00 indien dan nog beschikbaar) te verkrijgen.

Voor sponsormogelijkheden kan er contact worden opgenomen met voorzitter@kunstnastrijd.nl.