Oerlemans Plastics organiseert voor de zevende keer ‘Goede Doelen Actie’

1 uur geleden

Nieuws











GENDEREN/GIESSEN • Oerlemans Plastics kondigt aan voor de zevende keer de regionale Goede Doelen Actie te organiseren in de gemeente Altena. Als één van de grootste werkgevers in Altena, voelt de verpakkingsproducent een sterke verantwoordelijkheid om lokale initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan een welvarende samenleving. Oerlemans Plastics stelt in totaal 5000 euro ter beschikking voor de actie.

Johan Kranenbroek, algemeen directeur Oerlemans Plastics, benadrukt hoe belangrijk het is om betrokken te zijn bij de gemeenschap. “Dit jaar willen we drie lokale goede doelen steunen die gevestigd en actief zijn binnen de gemeente Altena. Het prijzengeld van 5000 euro wordt verdeeld onder de winnaars, met respectievelijk 2500 euro, 1500 euro en 1000 euro.”

Aanmelden

Wie een goed doel weet voor de actie van dit jaar kan dat met een motivatie indienen bij Carin van Herwijnen van Oerlemans Plastics via cw@oerlemansplastics.nl. Tot 24 november 2023 kunnen goede doelen aangemeld worden. Initiatieven die in de afgelopen drie jaar al hebben gewonnen, komen niet in aanmerking. Het goede doel moet ook een regionaal maatschappelijk doel dienen. Zie voor meer informatie de website van Oerlemans Plastics.

Stemmen

Alle werknemers van Oerlemans Plastics in Genderen en Giessen krijgen de kans hun stem uit te brengen op de goede doelen die zijn ingediend. De drie initiatieven met de meeste stemmen gaan er vandoor met de prijzen. Tijdens de prijsuitreiking worden de cheques persoonlijk overhandigd aan de winnende goede doelen.