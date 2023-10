Talentvolle bakker Niels van Kleij (17) uit Nieuwendijk wint prestigieuze consumentenprijs

38 minuten geleden

Nieuws 117 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUWENDIJK/WERKENDAM • “Ik vind het echt leuk om te doen.” Met stralende ogen vertelt de pas 17-jarige Niels van Kleij uit Nieuwendijk in de bakkerij in Werkendam met trots over de prestigieuze consumentenprijs die hij afgelopen week in de wacht sleepte.

“Vroeger wilde ik boer worden, maar na de basisschool ging ik naar de Schans in Sleeuwijk. In het eerste jaar stonden we daar al te bakken en wist toen: ik wil bakker worden.” Inmiddels zit Niels in het derde jaar van de opleiding Brood & Banket aan het Curio in Breda. “De technieken die gebruikt worden, het bakken en knutselen met kleur en smaak vind ik leuk”, zo vertelt hij enthousiast.

Verbazing

“Afgelopen jaren heb ik al twee keer eerder aan een vakwedstrijd meegedaan. Twee jaar geleden werd ik bij een vakwedstrijd tweede en mocht ik naar het Nederlands Kampioenschap. Vorig jaar deed ik mee aan de verkiezing van het beste Brabantse worstenbroodje; hier werd ik eerste.”

“De wedstrijd waar ik nu aan meedeed was heel anders. Er namen veel jonge talenten deel en hier was de opdracht om een desserttaartje te maken. Dit had ik nog nooit gedaan voor een wedstrijd. Ik heb met collega’s en mijn baas gesproken over smaak en kleur, en na werktijd is er uren geoefend. Ik wilde natuurlijk de Gouden Gard winnen. Maar tot mijn verbazing werd ik de winnaar van de consumentenprijs.”

Consumentenprijs

“Bij de consumentenprijs wordt gekeken naar: Zou ik het in de winkel zetten? Naar het uiterlijk. Zou ik hem kopen? Zou ik hem aanraden? De jury was lovend over de unieke smaak”, vertelt Niels. Op de vraag of de prijs een verrassing was, antwoordt hij met stralende ogen: “Ja, ik zag namelijk zoveel mooie taarten. En dan is jouw taart de winnaar. Nu wil ik natuurlijk ook de Gouden Gard nog winnen, dus gaan we volgend jaar voor een nieuwe poging.”

Ambassadeur

Kijkend naar de toekomst in het bakkersvak is Niels duidelijk: “Ik wil op deze plaats verder leren en bakken. Hier heb ik het naar mijn zin. Ik kijk uit naar de volgende vakwedstrijd; het doel is het Nederlands Kampioenschap.” Niels is met trots een jonge ambassadeur voor het bakkersvak. “Het is een mooi vak waarin je al je inspiratie kwijt kunt. Alle smaken en ideeën kun je vormgeven.”

Trots

“Ik ben de enige in de familie die bakker is”, vertelt hij. Niels geeft aan dat zijn moeder zijn grootste supporter en fan is. “Ze denkt mee en proeft ook mee.” Net als zijn collega’s die uit alle hoeken van de bakkerij roepen hoe trots ze op hem zijn. Een oudere collega zegt nuchter: “We zijn enorm trots op hem, maar dat weet hij ook.”

Zijn werkgever Christian van der Vegt voegt toe: “We zijn supertrots op onze Niels. Het is fantastisch om jonge mensen op te leiden en te motiveren voor ons prachtige vak.”

Niels zelf blijft bescheiden: “Het kost veel tijd en energie om een wedstrijd voor te bereiden, maar het is zo leuk. Dus kom maar op met die volgende uitdaging.”