Altena College opent ‘open dag-seizoen’ voor leerlingen van groep 7 en 8

14 minuten geleden

Nieuws 53 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLEEUWIJK • Voor leerlingen van groep 7 en 8 breekt de tijd weer aan om middelbare scholen te bezoeken. Het Altena College in Sleeuwijk organiseert op 25 oktober een open dag. Op deze dag kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 niet alleen de nieuwe vleugel voor exacte vakken bekijken en een rondleiding in de biotuin volgen, maar ook een kijkje nemen bij de gloednieuwe atletiekbaan pal voor de deur.

Het Altena College is een christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum in Sleeuwijk. Tijdens de open dag op 25 oktober is de school van 14.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur geopend voor iedereen die de sfeer wil komen proeven. De rondleidingen op de atletiekbaan en de biotuin vinden in de middag plaats.

Kersverse rector Arjan van Vuuren heeft er zin in. “Ik hoop dat leerlingen en hun ouders merken hoe fijn het hier is en hoeveel persoonlijke aandacht wij leerlingen iedere dag weer geven.”

Extra vakken

Tijdens de open dag bruist de school van de leuke activiteiten. Natuurlijk wordt getoond hoe hier les wordt gegeven en uit welke (extra) vakken leerlingen kunnen kiezen, zoals IT-skills, Wiskunde D, filosofie, robotica, Anglia Engels, de Business School, Game Design, kunst en muziek, en filosofie.

Er zijn ook dyslexie- en hoogbegaafdheidsbegeleiders aanwezig, en er is uitgebreide informatie beschikbaar over het Altena Plus programma , de uitgebreide extra zorg en persoonlijke begeleiding. Tijdens de open dag wordt er ook voorlichting gegeven over de in- en doorstroommogelijkheden voor leerlingen die de overstap maken van vmbo/tl of mavo naar havo.

Altena Experience

Voor degenen die niet aanwezig kunnen zijn tijdens de open dag of nog een keer willen langskomen, is er de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de Altena Experience op woensdag 15 november, van 14.30 tot 17.15 uur, een doe-middag voor groep 8. Inschrijven hiervoor kan via de website of tijdens de open dag.