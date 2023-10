Studeren in het buitenland populair onder jongeren uit Altena: van Barcelona tot Wellington

ALTENA • Op de voorpagina van Het Kontakt van 7 september plaatsten we een oproep voor studenten uit Altena die hun studie in het buitenland volgen. Wat zijn hun ervaringen in het buitenland en waarom hebben ze voor deze bestemming gekozen?

Wat blijken er een wereldreizigers in Altena te wonen. We kregen reacties uit het Spaanse Bilbao en Barcelona en overzees vanuit Lismore (Australië), Los Angeles (Californië), Melbourne (Australië), Orlando (Florida), Osaka (Japan), Santiago de Cuba (Cuba), Washington D.C. (Verenigde Staten) en Wellington (Nieuw-Zeeland).

Barcelona

Vanuit de populairste studiestad Barcelona reageerden twee studenten, waaronder de 20-jarige Sarah van Rijswijk uit Andel. Begin september vertrok ze voor een periode van vijf maanden naar de Spaanse stad. Ze studeert Political Science aan de Vrije Universiteit Amsterdam en volgt een deel van haar studie aan de Universitat Autònoma de Barcelona in Sabadell, een voorstad van Barcelona. Via de mail laat ze ons weten waarom ze voor Barcelona heeft gekozen.

‘Het leek mij altijd al leuk om eens in het buitenland te wonen, omdat het mij leuk leek om te ervaren hoe het is om in een andere cultuur te leven. Barcelona leek mij een goede optie, omdat het mij een leuke stad leek en het er lekker weer is. Voor mijn opleiding, Political Science, is Barcelona ook een interessante plek, omdat Barcelona (Catalonië) een interessante geschiedenis heeft met Spanje.’

Aantrekkelijke cultuur en levenslust

De nu 27-jarige Jente de Peuter nam in 2018 deel aan een exchange-programma van de Universiteit van Amsterdam en besloot naderhand zelfs in Barcelona te blijven. ‘Destijds bevielen de mensen, de lifestyle en het wonen/sporten bij zee en in de bergen me hier goed en ben ik er altijd blijven hangen - met soms een uitstapje tussendoor naar een andere stad. De cultuur en de levenslust van mensen hier trekken me enorm aan en ik heb het idee dat men meer lijkt te genieten van bepaalde dingen in het dagelijkse leven.’

‘De focus ligt op de daadwerkelijke kunst van het leven zelf en op dingen die ik zelf ook belangrijk acht hierin. Ook de taal vind ik prachtig, alhoewel veel Catalanen toch het Catalaans prefereren boven het Spaans. Voor mijn gevoel zijn mensen hier warmer qua communicatie, lachen ze meer en lijken ze gelukkiger. De manier van omgang met elkaar waardeer ik hier en het leven is een stuk minder gepland en meer open voor spontaniteit.’

Jente zien we voorlopig niet meer terug in Altena. ‘Deze winter is het plan om eerst een tijd in New York en vervolgens bij mijn vriendin in Costa Rica te wonen alvorens ik terugkeer naar Barcelona. Mijn appartement heb ik in Barcelona aangehouden.’

Nieuw-Zeeland

Ook de 19-jarige Nienke van Vugt uit Sleeuwijk denkt nog niet direct aan terugkeren. Ze studeert Communicatie- en Informatiewetenschappen in Wellington, Nieuw-Zeeland.

‘Ik ben begin juli dit jaar vertrokken. Mijn studieperiode is hier eind oktober klaar, maar dan wil ik niet direct terug naar Nederland. In verband met de lange vliegtijd van bijna dertig uur ben ik van plan mijn reis terug op te breken in kortere stukjes en zo nog wat meer van de wereld te zien.’

Nieuw-Zeeland was voor Nienke geen uitgemaakte keuze. ‘Ik ben bij de partneruniversiteiten van de VU gaan kijken waar ik leuke vakken kon volgen. We moesten hieruit een top vijf maken en uiteindelijk ben ik door de VU gekozen om naar Nieuw-Zeeland te gaan.’

Oceanië populair

Oceanië blijkt populair onder studenten met roots in Sleeuwijk. De 20-jarige Mila de Gruijter uit hetzelfde dorp studeert ruim 16.500 kilometer vanaf huis, in Melbourne om precies te zijn. Ze studeert Gezondheidswetenschappen in de Australische stad.

‘Ik wilde altijd al een deel van mijn studie in het buitenland volgen, maar ik had nog geen idee waar. Ik had eerst Portugal of Spanje in gedachten, maar er bleek veel aanbod voor mijn studie in Australië te zijn. Omdat dit een Engelstalig land is, is het ook makkelijker om daar een deel van mijn studie te volgen. Ik besloot alleen maar Australische steden in mijn top vijf te zetten, waar uiteindelijk Melbourne uitgekomen is.’

Universiteit van Bill Clinton

De 25-jarige Arjan van Tongerlo uit Andel is momenteel bezig aan zijn tweede studiejaar aan de Georgetown University in Washington D.C, de hoofdstad van de Verenigde Staten. Hij doet daar een Master of Arts in Security Studies. Zijn vader Martin vertelt er vol trots over.

“Hij hoopt daar volgend jaar mei af te studeren. Deze universiteit was de eerste katholieke private universiteit van Amerika en deze staat ook wereldwijd heel hoog aangeschreven. Bijvoorbeeld Bill Clinton heeft daar ook gestudeerd en vorig jaar heeft hij daar ook een symposium gegeven. Arjan heeft toen een livestream naar ons doorgestuurd, zodat wij het ook op afstand konden meemaken. Ook prins Bernard junior heeft daar gestudeerd.”

4.000 kilometer naar het westen

Milla Jansen (22) uit Sleeuwijk studeert ook in de Verenigde Staten, maar dan wel ruim 4.000 kilometer richting het westen, in Los Angeles, Californië. Anders dan de andere studenten die we spraken, wist zij al vanaf haar zevende dat ze in specifiek deze stad wilde studeren.

‘Ik heb hier altijd voor gespaard, omdat ik wist dat naar het buitenland gaan op eigen kosten heel duur zou worden. Omdat ik zeventien jaar was toen ik begon aan mijn bachelor, heb ik ervoor gekozen om in Nederland te blijven, omdat ik wist dat er een mogelijkheid was een uitwisseling te gaan doen aan het einde van mijn studie’, schrijft ze in een mail vanuit de stad aan de westkust van de VS.

‘In 2018 begon ik de studie Philosophy, Politics, Economics and History in Nederland. Door Covid-19 kon ik helaas in mijn derde jaar niet op uitwisseling. Daarom had ik me het jaar daarna nog een keer aangemeld om naar Los Angeles te gaan. Beide keren heeft UCLA mij toegelaten tot hun undergraduate-uitwisselingsprogramma. Dit keer ging ik voor een jaar. Aan het einde van dat jaar had ik zoveel vrienden gemaakt in Los Angeles, dat ik graag langer wilde blijven.’

‘Ik heb mezelf nog een keer aangemeld voor UCLA Extension en ben aangenomen voor een professioneel certificaat voor acteren. Dit is het laatste kwartaal van mijn studie. Daarna ben ik van plan nog een jaar in de VS te blijven om te werken als actrice en zo nieuwe ervaringen op te doen.’

Uit onderzoek van taalcursusplatform Preply blijkt dat Nederlandse studenten graag (een deel van) hun studie in het buitenland doorbrengen. De populairste studiestad onder de Nederlandse studenten blijkt relatief dichtbij te liggen: Barcelona is favoriet.