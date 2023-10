• Lida van Berchum en Dick Lankhaar in de zendingswinkel van de Hervormde Gemeente in Werkendam.

Hervormde Gemeente Werkendam steunt echtpaar in Libanon met winkel: ‘Hier heeft alles een verhaal’

WERKENDAM • “Het begon rond 1972 met een rommelmarkt. Spullen werden ingezameld, en zo ontstond de winkel. Maar de rommelmarkt is altijd gebleven.” Aan het woord zijn de vrijwilligers van zendingswinkel Werkendam, gevestigd op Calandstraat 7 op het industrieterrein.

“Tijdens de coronatijd lag alles stil, maar kleine activiteiten waren wel toegestaan. Vanuit onze winkel ontstonden toen kleine verkoopmarkten en begonnen we ons steeds meer naar buiten te presenteren”, vertelt Lida van Berchum, de winkelcoördinator van de zendingswinkel.

Dick Lankhaar, penningmeester van de zendingscommissie van de Hervormde Gemeente, Wijk 2 Werkendam (waar de zendingswinkel onderdeel van is), legt uit dat de gemeente garant staat voor het echtpaar Kees en Esther van der Knijff, die zijn uitgezonden naar Libanon.

“We staan garant voor een bepaald bedrag voor dit echtpaar, en met de opbrengst van deze verkoop ondersteunen we het zendingswerk van de GZB en IZB, zowel nationaal als internationaal. En natuurlijk proberen we zoveel mogelijk geld op te halen”, vertelt hij betrokken.

Duurzaamheid

“Op deze manier kan ik actief bezig zijn en het zendingswerk steunen. Het is gemakkelijk om gewoon geld over te maken, maar hier ontmoet ik mensen, mensen die soms elke week terugkomen en graag een praatje maken,” vertelt Lida van Berchum. “Ik doe het nog steeds met plezier.”

“Op deze manier kunnen we ook bijdragen aan duurzaamheid”, vult Dick Lankhaar aan. “Spullen krijgen een tweede kans. Maar vanuit onze winkel kunnen we ook iets betekenen voor mensen met een smalle beurs.”

Alles heeft een verhaal

Terwijl Lida door de winkel loopt, vertelt ze over de spullen die allemaal een verhaal hebben. “Ik kan naar zo’n oud buikkastje kijken. Mijn oma had er ook een. Dan vraag ik me af hoe oud het zou zijn en in wat voor huis het heeft gestaan.”

Terwijl ze verder loopt, merkt ze op dat de boekenafdeling haar favoriet is. “Ik houd van nostalgische boeken, die brengen herinneringen naar boven”, zegt ze terwijl ze een kaft van de Rembrandt Bijbel aanraakt. “Hoeveel mensen zouden hieruit hebben gelezen? En deze”, pakt ze een boek van W.G. van der Hulst van een plank. “Rozemarijntje, ik vond die vroeger geweldig. Dat roept herinneringen op. Elk ding hier heeft een verhaal.”

Goed doel

De winkel wordt gerund door een team van tien vrijwilligers. “Elke week plaatsen we enkele nieuwe items op onze Instagram- en Facebookpagina om ze zichtbaar te maken. Het gebruik van social media heeft ons geholpen om bekender te worden. Naast de winkel voeren we vanuit de zendingscommissie ook andere activiteiten uit, zoals een plantenverkoop, twee oliebollenacties, meerdere collectes en een actiemarkt. Maar de winkel is de kern en is elke zaterdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur.” “Het mooie is dat er een gunfactor is”, zegt Dick. “Mensen brengen hier graag spullen, omdat ze weten dat het bij een goed doel terecht komt.”

Droom

Op de vraag of ze een droom hebben voor de winkel, antwoordt Dick: “Ik hoop dat de winkel nog lang blijft bestaan en dat mensen ons blijven vinden, zodat we ons doel kunnen blijven ondersteunen.” Lida voegt eraan toe: “We zijn momenteel een kleine winkel, dus ik zou graag willen uitbreiden, maar dat is nog een droom.”

Voor de vrijwilligers draait het om de contacten met mensen die van grote waarde zijn. “De contacten met mensen, dat vind ik het mooiste. Elke ontmoeting en elke mens is uniek. Hier delen mensen lief en leed, ze kijken rond en het is mooi om te zien dat ze iets vinden waar ze blij van worden”, zegt Lida. “Je naaste liefhebben, dat geef ik hier handen en voeten.”