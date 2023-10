Altenatuur zoekt vrijwilligers voor werkzaamheden op Landelijke Natuurwerkdag

1 uur geleden

Nieuws 100 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSEN • De eerste zaterdag van november is traditiegetrouw de start van het werkseizoen van de beheercommissie van Altenatuur. In het hele land gaan vrijwilligers aan de slag om onderhoud uit te voeren in natuurgebieden. Dit jaar gaat Altenatuur aan de slag in de griend op de Noordoever van de Wijde Alm bij Uitwijk.

Dit is een traditionele wilgengriend die in een cyclus van drie of soms van twee jaren wordt afgezet. Het werk bestaat uit het wegslepen en opbossen van de wilgentakken die enkele dagen voor de Natuurwerkdag worden afgezaagd. Vele handen maken licht werk, en de vereniging hoopt dan ook met vereende krachten een flinke slag te kunnen maken.

Landschap kan niet zonder vrijwilligers

Belangstellenden worden opgeroepen om mee te doen op deze gezellige werkdag. In verband met planning en werkverdeling is aanmelding verplicht. Dit kan op www.natuurwerkdag.nl. Aanmelden kan door de gevraagde gegevens in te vullen. Aanmelden mag ook via Altenatuur@gmail.com.

In de pauzes is er koffie en thee en rond de middag zijn er broodjes voor een lunch in het veld. Werkkleding(-handschoenen) en laarzen zijn aanbevolen, gereedschap is aanwezig. Na aanmelding via de site, ontvangt men een bevestiging van deelname.