Maaswaarden ouderenzorg zoekt vrijwillige collega’s voor locatie Wijkestein

46 minuten geleden

WIJK EN AALBURG • Maaswaarden ouderenzorg, locatie Wijkestein, is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

“Vind jij het leuk om mee te helpen bij een activiteit of een ontbijtje? Of hou je van spelletjes doen of ben je creatief. Dan is vrijwillige collega worden bij Maaswaarden ouderenzorg vast iets voor jou”, stelt de zorginstelling.

Er zijn veel mogelijkheden, te denken valt aan meehelpen bij het ontbijt op afdeling de Haven (ouderen met dementie) en het koffiemoment op diverse ochtenden van 08.00 tot 10.30 uur. Of het halen en brengen van bewoners van de afdelingen naar de fysioruimte op maandag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Daarnaast worden er vrijwilligers gezocht voor de wekelijkse creatieve-middag op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en de wekelijkse spelletjesmiddag op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Tot slot is men op zoek naar een gastvrouw/heer in het atrium bij de Huts-Spot op maandag of dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Bert Noorloos, via 0416-698400 of b.noorloos@maaswaarden.nl.