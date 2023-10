Jongerenwerk Altena organiseert voor de tweede keer Carspottersevent in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Het jongerenwerk van gemeente Altena houdt zaterdag 28 oktober een Carspottersevent voor jongeren van 12 tot 18 jaar uit Altena.

‘Houd je van toffe auto’s, ben je carspotter of wil je graag meer weten over hoe jij de beste auto-foto’s maakt? Schrijf je dan gratis in voor het tweede Carspottersevent in Altena’, roept het jongerenwerk op.

Drie workshoprondes

In samenwerking met Maasdijk Auto’s en KGX Visuals worden drie workshoprondes van één uur gehouden. In de workshop leren deelnemers van een professionele carspotter hoe je de mooiste auto-foto maakt. Het Carspottersevent wordt dit jaar gehouden bij Camping de La Rue in Sleeuwijk.

“Samen leven en ontmoeten vinden we belangrijk binnen gemeente Altena. Voor jong en oud. Vorig jaar was ik bij de prijsuitreiking van het allereerste Carspottersevent. Ik ben er trots op dat het evenement mede dankzij het grote enthousiasme van de jongeren ook dit jaar weer gehouden wordt. Daar doen we het voor”, laat wethouder Shah Sheikkariem weten.

Prijs

Wie meedoet aan de workshop maakt kans op een gave prijs. Na afloop van het Carspottersevent krijgen deelnemers een paar weken de tijd om foto’s te bewerken en de mooiste foto op te sturen naar de organisatie. Alle foto’s worden op een mooi doek geprint. Een paar weken na het evenement worden de foto’s beoordeeld door professionals. De winnaar met de beste foto mag een ritje meerijden in één van de auto’s van Maasdijk, en iedereen krijgt een geprinte versie van zijn of haar beste foto mee naar huis.

Deelname is gratis

Om mee te kunnen doen aan het evenement is een eigen camera of telefoon nodig. Deelname is gratis. Aanmelden is verplicht, dit kan via jongerenwerk-altena.eventbrite.nl.