Gemeente Altena houdt Isolatie- en Bespaarfestival: ‘Een duurzaam huis is een comfortabel huis’

ALMKERK • Het is soms een hele zoektocht voor huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen en huurders die willen besparen. ‘Waar moet ik beginnen?’, ‘Wat kost het?’, ‘Is er subsidie?’, ‘Bij wie moet ik zijn?’. Om inwoners te helpen, organiseert de gemeente Altena zaterdag 4 november een Isolatie en Bespaarfestival. Op deze dag kunnen inwoners duurzame woonoplossingen bekijken, workshops volgen, en onafhankelijk advies krijgen.

Op Altena’s Isolatie- en Bespaarfestival staan bedrijven en organisaties klaar om bezoekers bij te praten over de slimste keuze als het gaat om isoleren, duurzaam verwarmen en energie besparen in huis. Er zijn lokale en regionale bedrijven aanwezig, zoals installateurs van warmtepompen en zonnepanelen, een isolatiebedrijf, glaszetter en de lokale energiecoöperatie. Ook kunnen bezoekers workshops volgen en vragen stellen aan de onafhankelijke energiecoaches van Altena Woont Slim.

Helga van Leur

Voormalig RTL-weervrouw Helga van Leur is ook aanwezig op het festival! Als expert op het gebied van klimaat, duurzaamheid en gedrag neemt zij bezoekers mee in de wereld van energie besparen.

Wethouder Claudia Schipper: “Tijdens de isolatieavonden dit voorjaar bleek dat inwoners behoefte hebben aan advies over mogelijkheden, financiering en aanbieders. Het festival is dé plek om allerlei woonoplossingen te bekijken, vragen te stellen en gepast advies te krijgen. Een duurzaam huis is een comfortabel huis, zorgt voor een lagere energierekening, en helpt het klimaat.”

Bezoek gratis het festival

Het Isolatie- en Bespaarfestival vindt plaats zaterdag 4 november van 10.00 tot 16.00 uur bij Golfpark Almkreek, Hoekje 7B in Almkerk. Het is gratis te bezoeken. Bezoekers die zich aanmelden via www.gemeentealtena.nl/isolatiefestival ontvangen tijdens het festival een kleine attentie. Ook voor kinderen is er van alles te beleven, zoals een energiefiets, smoothiefiets, en proefjes als zelf een batterij maken bij ‘Mad Science’.