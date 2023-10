CDA pleit voor ‘Vergeet Mij Niet Routes’: ontworpen voor mensen met dementie

ALTENA • CDA-raadsleden Rene Roovers en Otto van Breugel pleiten bij het college van B&W voor ‘Vergeet Mij Niet Routes’ in Altena.

Vergeet Mij Niet Routes zijn van oorsprong ontworpen voor mensen met dementie. Doordat er met een sjabloon en blauwe spuitverf vergeet-mij-nietjes op een bepaald traject zijn gespoten, kan iemand met dementie de weg naar huis of naar het winkelcentrum (terug)vinden. Maar het pad is ook bedoeld om andere weggebruikers eraan te herinneren dat er mensen zijn die meer tijd nodig hebben in het verkeer.

Dementievriendelijke gemeente

Onlangs heeft de gemeente Altena aangekondigd te streven naar erkenning als een dementievriendelijke gemeente. Het college heeft de ambitie uitgesproken om van Altena een plek te maken waar begrip is voor mensen met dementie en waar passende zorg en aandacht wordt geboden.

‘De gemeente Altena toont haar betrokkenheid door te investeren in dagopvang, gezonde voeding, vitaliteitsprogramma’s en sport- en recreatieve activiteiten, met als doel de impact van deze ziekte te minimaliseren. Het is bemoedigend om te zien dat er initiatieven worden ontplooid om de openbare ruimte op een dementievriendelijke manier in te richten, onder andere door de implementatie van Vergeet Mij Niet Routes’, schrijven Roovers en Van Breugel aan het college.

Schriftelijke vragen

De raadsleden willen van het college weten of ze op de hoogte zijn van het gebruik van Vergeet Mij Niet Routes in andere gemeenten en of het college bereid is te onderzoeken wat het effect van deze voorzieningen is.

Daarnaast willen Roovers en Van Breugel graag weten welke concrete maatregelen de gemeente Altena neemt of heeft genomen om de openbare ruimte, het openbaar vervoer, trottoirs en wegen toegankelijk en veilig te maken voor mensen met dementie.