Dijkgraaf Co Verdaas wordt nieuwe deltacommissaris

RIVIERENLAND • Huidig dijkgraaf van waterschap Rivierenland Co Verdaas is benoemd tot regeringscommissaris voor het Nationaal Deltaprogramma. Hij start begin december met zijn werkzaamheden als deltacommissaris. Daarom zal hij na bijna vijf jaar zijn functie als dijkgraaf neerleggen.

“Ik vind het zeer eervol dat ik als deltacommissaris een bijdrage mag leveren aan een klimaatbestendige toekomst van onze delta. Water heeft Nederland gevormd en zal dat blijven doen. We hebben een traditie van beschermen tegen het water en een ambitie te leven met het water. Binnen het Deltaprogramma zet ik me graag in om daar een goede verbinding tussen te leggen”, zegt Verdaas.

: Bij Waterschap Rivierenland heb ik samen met betrokken bestuurders, medewerkers en tal van externe partners gewerkt aan een schone en veilige leefomgeving in het rivierengebied. Het is fijn om te weten dat ik het rivierengebied bij kundige en betrokken professionals en bestuurders in goede handen is. De komende weken zal ik zorgdragen voor een goede overdracht. Ik neem vele waardvolle ervaringen mee naar mijn nieuwe functie als deltacommissaris.”

Deltacommissaris

Als onafhankelijk regeringscommissaris bewaakt hij de voortgang van het Nationaal Deltaprogramma waarin overheden en kennisinstellingen met maatschappelijke organisaties en bedrijven samenwerken om Nederland op de lange termijn te beschermen tegen overstromingen en weersextremen en te zorgen voor voldoende zoetwater. De deltacommissaris rapporteert ieder jaar op Prinsjesdag over de uitvoering van het Deltaprogramma en adviseert het kabinet gevraagd en ongevraagd over vraagstukken op het gebied van klimaatadaptatie.

Verdaas is sinds 2019 dijkgraaf van Waterschap Rivierenland. Hij was eerder voor de PvdA lid van de Tweede Kamer, gedeputeerde van de provincie Gelderland en korte tijd staatssecretaris van Economische Zaken in kabinet-Rutte II. Co Verdaas blijft naast deltacommissaris deeltijdhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

Opvolging

Het bestuur van Waterschap Rivierenland gaat zo spoedig mogelijk aan de slag met de opvolgingsprocedure.