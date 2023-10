Demi redt haar moeder met nieuwe lever: ‘Denk serieus na over orgaandonatie’

NIEUWENDIJK • “Wacht niet met een beslissing te nemen, praat erover, denk serieus na over orgaandonatie”, roept de 22-jarige Demi Biesheuvel uit Nieuwendijk op. In de week van het donorgesprek, dat plaatsvindt van 9 tot 15 oktober en waarvoor er via allerlei media aandacht is voor dit thema, delen ook Demi en haar moeder Angela (54) hun verhaal.

“In 2009 kreeg ik de diagnose PSC, een ontstekingsziekte aan de galwegen die de lever aantast”, vertelt Angela. “Vanaf 2017 werd ik steeds zieker en lag vaak in het ziekenhuis. Nadat ik 24 jaar bij de slager in Hank had gewerkt, moest ik hier ook afscheid van nemen. De dag dat ik stopte met werken, lag ik ‘s avonds weer in het ziekenhuis. Ik moest dit accepteren en besefte: ik heb een nieuwe lever nodig om verder te kunnen leven.”

Punten sparen

De weg naar een nieuwe lever was geen makkelijke. ‘Ik moest punten sparen om in aanmerking te komen voor transplantatie”, vertelt Angela.

“Elke ziekenhuisopname leverde punten op. Ik las veel over dit onderwerp en dacht: hoe ga ik ooit een levende donor vinden? In maart 2022 hadden we een informatief gesprek bij het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. Direct kwam levende donatie ter sprake. Mijn man Chris vroeg of hij donor mocht zijn, maar de leeftijdsgrens is 55 jaar. Chris is 58 jaar, dus dit was niet mogelijk. Dit was emotioneel; hij kon hierin niets betekenen. Direct vroeg Demi: ‘Kan ik dan donor zijn?’. Er werd bloed geprikt en er bleek een bloedmatch te zijn. Er volgde een intense periode van gesprekken en onderzoeken.”

‘Wil je dit nog?’

Voor Demi volgde een leverbiopt. “Dit ging niet helemaal goed”, zegt ze nuchter. “Ik kreeg een nabloeding, had veel pijn en ontdekte toen dat ik niet goed reageer op pijnmedicatie. Ik lag dagen in het ziekenhuis. Mensen vroegen: wil je dit nog? Maar voor mij was er geen twijfel.”

Haar moeder vult aan: “Daar zat ik aan het bed van een ziek vogeltje dat dit voor jou als moeder over heeft.” Ze hebben allebei een dagboek bijgehouden van deze heftige en intense periode, waarin vragen over alle risico’s werden besproken, zelfs als dat afscheid van het leven zou betekenen. Als gezin hebben ze nog een fotoshoot gepland, herinneringen gemaakt en er werd als verrassing een high tea georganiseerd met vriendinnen en familie.

Loodzware periode

Het is een loodzware periode voor het hele gezin. Op de dag van de operatie moeten vader en zoon hun moeder, vrouw, dochter en zus loslaten voor een urenlange en zware operatie. “’s Ochtends hebben we nog samen in het ziekenhuis in bed gelegen”, vertelt Angela. Demi vult aan: “Ik voelde geen emotie, ik had alleen een ijzersterke drang dat ik dit moest doen. Ik was zo bang dat ze tijdens de operatie zouden besluiten om te stoppen. Dat zou voor mij echt als falen voelen.”

Na de operatie wordt Demi opnieuw ziek. Demi leest de woorden die haar vader in haar dagboek schreef op het moment dat ze werd geopereerd, en dit geeft opnieuw het besef hoe zwaar deze periode was voor haar vader, broer en vriend. “Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ik zou het zo weer doen. Maar het was zo zwaar dat ik niet meer weet hoe ik het gedaan heb.”

Vijf voor twaalf

“De laatste weken was ik zo ziek dat ik me besef dat als ik deze lever niet had ontvangen, mijn leven anders was verlopen. Het was vijf voor twaalf”, zegt Angela, waarop Demi met overtuiging zegt: “Mensen moeten niet wachten tot het vijf voor twaalf is om een beslissing te nemen over orgaandonatie. Wacht niet met deze keuze totdat iemand is overleden.”

Angela knikt dankbaar: “Ik heb haar in 2001 het leven gegeven met mijn eigen lichaam, en in 2022 heeft zij mijn leven teruggegeven met haar eigen lichaam.”

“Ga het gesprek aan, denk erover na”, benadrukken ze allebei. “Ik heb 9 maanden moeten revalideren. Maar wat zijn 9 maanden als je moeder een nieuw leven mag ontvangen?”, zegt Demi, waarop Angela eerlijk zegt: “Ik zal de ziekte PSC blijven hebben; het is niet uit mijn lichaam verdwenen. Hoe lang het goed zal gaan, weet ik niet, maar we zijn dankbaar voor elke dag en genieten van elk moment. Wacht daarom niet, maar denk serieus na.”