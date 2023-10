Schrijversfestival is echt boekenfeestje: Roan Botman uit Giessen wint schrijfwedstrijd

WOUDRICHEM • “Schrijven is niet zo geheimzinnig als het lijkt”, zo vertelde auteur Jan van Mersbergen tijdens het eerste lokale schrijversfestival in De Werf. In een dubbelinterview met Arjan Visser spraken ze over het schrijversvak. Ze wonen beiden in Amsterdam, maar groeiden op in Almkerk en Werkendam.

Dat gold niet voor de andere lokale schrijvers op het schrijversfestival, zij wonen bijna allemaal nog in het Land van Heusden en Altena. Zoals Roan Botman, het pseudoniem voor Tom van Oostrum uit Giessen. Hij werd winnaar van de schrijfwedstrijd en won eerder een wedstrijd bij Godijn met de ‘Fatale ontmoeting’. Van zijn hand verschenen tevens het boek ’Bevrijdingsdag’ met korte verhalen.

Voor het schrijversfestival schreef hij over de Giessense Mèrt een kort verhaal van zo’n duizend woorden. “Ik ben groot fan van Stephan King en schrijf vooral thrillers. Ik ben nu bezig met een novelle en schreef al zo’n 30.000 woorden.”

Negentien verhalen

Voor het schrijversfestival werden negentien verhalen ingestuurd die door Jan van Mersbergen en Arjan Visser werden gejureerd. Van Mersbergen las de verhalen met plezier. “Bij elkaar waren het toch zo’n 20.000 woorden, dat is bijna een halve roman.” Eervolle vermeldingen waren er voor Ton Bil, Claudia Pirot en Diana Ruwaard. Alle negentien inzenders horen bij tienduizenden mensen die dromen om schrijver te worden en hun boeken te publiceren.

De lokale schrijvers die zaterdag te gast waren, hebben allemaal al boeken op hun naam staan. Zoals stand-up comedian Regner Olivier uit Oudendijk, hij schreef mee aan het boek ‘Iedereen is hypocriet, behalve ik’. Deze middag was hij tevens presentator op het podium in de oude Woerkumse raadzaal.

Hij toonde zich vooral gecharmeerd van het gedicht ‘Merwevinken’ over zijn geboortedorp dat dichter Leny van der Ham voordroeg. Zij schrijft vooral gedichten onder het pseudoniem Marlin J. Peters. Haar gedichten zijn onderdeel van de poëzieroute, maar ook van de bundel ‘Poetry 4 one Altena’, dat verscheen kort na de eenwording tot één gemeente Altena.

‘Doorbreek je writersblock’

Naast voordrachten van diverse schrijvers, dichters en muziekoptredens van onder andere liedjesschrijvers Ellen Hartman, Gerard Colijn, Jasmine van Andel en Rens Ouburg konden bezoekers ook deelnemen aan enkele workshops. Zo gaf Michelle Swaneveld uit Alblasserdam de workshop ‘Doorbreek je writersblock’. Ze schreef zelf een boek over de twee vrouwen van Hugo de Groot en twee kinderboeken.

“Schrijven heeft me echt door de coronatijd geholpen”, zo vertelt ze ter introductie van de workshop. Aan de hand van diverse teksten mogen de deelnemers zelf aan de slag. Bijvoorbeeld over de boektitel ‘Sinaasappeltaart met hagelslag’. Haar eigen ervaring is dat schrijven vooral begint met goed om je heen kijken.

Boekenfeestje

Op het plein voor de bieb werden afgeschreven boeken verkocht, in de hal van de bibliotheek zelf lagen vele boektitels van streek auteurs uit de bibliotheekcollectie uitgestald. Bij boekhandel Tante Bethje konden nieuwe boeken worden aangeschaft. Temidden van alle bibliotheekboeken op de eerste verdieping toonden de lokale schrijvers hun eigen titels. Boeken over streekhistorie, maar ook enkele kinderboeken en poëziebundels.

Het maakte het schrijversfestival tot een echt boekenfeestje. Terwijl bezoekers kennis maakten met de lokale schrijvers, werden op het hoofdpodium ook mensen geïnterviewd. Zoals wethouder Wendy van Ooijen, die aan interviewer Sjaak Groeneveld van het Woerkums Literair vertelde over haar mooiste boek ‘Lily’s Belofte’ van Dov Forman.

Met behulp van zijn Twitter-account ontrafelde hij het levensverhaal van zijn oma Lily Ebert, een thans 99-jarige overlever van Auschwitz. “Als we niet oppassen verstommen de verhalen van de Jodenvervolging”, zo laat Van Ooijen weten. Het is doodstil als ze voorleest over het transport naar Auschwitz. “Zou ik ook zo sterk zijn?”, zo vraagt zich aan het einde van het interview af.

Tweede schrijversfestival?

Tegen het eind van de middag vertelt Roos Biesheuvel van Bibliotheek Cultuurpunt Altena dat ze mensen vooral zag genieten. Of de bieb een tweede schrijversfestival gaat houden, kan ze nog niet zeggen.