Jubilarissen Woudrichems Muziekvereniging Kunst Na Strijd in het zonnetje gezet

WOUDRICHEM • Verenigingen kunnen niet zonder hun leden. En al helemaal niet zonder hun trouwe leden. Afgelopen weekend werden twee van die hele trouwe leden gehuldigd bij Woudrichems Muziekvereniging Kunst Na Strijd.

Kunst Na Strijd zit volop in de voorbereiding voor hun optreden op het Streekfestival, 28 oktober aanstaande, in het Tavenu in Nieuwendijk.

En ze zijn al druk bezig met het programma voor het Groot Woerkums Top 2000 Café, wat op vrijdagavond 29 december wordt gehouden in ’t Rondeel in Woudrichem.

De vereniging organiseerde daarom een repetitiedag voor de leden van het harmonieorkest. Zaterdag 7 oktober werd de hele dag flink gerepeteerd. Na afloop van die repetities was er ook nog een gezellig samenzijn voor de leden. Met eten en een volledig verzorgd avondprogramma.

26 jaar lid

Maar, voor twee van die muzikanten was deze dag een heel speciale. Els de Hoog is inmiddels 26 jaar lid van KNS, maar kon door omstandigheden vorig jaar niet gehuldigd worden. Dit jaar wel.

Voorzitter Martine in ’t Veld omschreef Els als een persoon die zich altijd inzet voor de club en graag de handen uit de mouwen steekt bij evenementen van de muziekvereniging. “Heel fijn om een lid als Els bij de vereniging te hebben.”

Emotioneel moment

Ina van der Mooren is inmiddels al 40 jaar muzikant. Begonnen op bugel bij Crescendo Nieuwendijk en later overgestapt op klarinet en de switch naar de Woudrichemse vereniging gemaakt. Door ernstige gezondheidsproblemen kon Ina 3,5 jaar niet meespelen bij het orkest.

Maar, omdat haar gezondheid het weer toelaat, is ze sinds augustus weer op dinsdagavond op de repetitie te vinden. Heel bijzonder dus, dat zij nu door de voorzitter gehuldigd mocht worden. Een emotioneel moment dat door alle leden met een heel warm applaus werd benadrukt.

Ina heeft in het verleden veel voor KNS betekent, met name in de (intensieve) organisatie voor de verschillende PROMS concerten. Uren en uren werk zijn daar in gegaan. Maar altijd zonder mopperen en met veel plezier.

“Voor nu is klarinet spelen voldoende, maar KNS is blij dat je weer terug bent, Ina”, aldus voorzitter In ‘t Veld.