Expeditie Robinson bij vmbo Schans in Sleeuwijk

1 uur geleden

SLEEUWIJK • Vmbo Schans in Sleeuwijk organiseerde vorige week woensdag een Doemiddag voor leerlingen uit groep 7 en 8.

Ruim honderd leerlingen gingen deze middag op expeditie in het Onderzoekslab van Schans. In een Expeditie Robinson-achtige setting kregen de leerlingen een kijkje in de wereld van natuur en technologie. Zo was er een eetproef bij biologie, een behendigheidsspel bij natuur- en scheikunde en werd er gepuzzeld bij wiskunde.

De komende maanden zullen er nog meer Doemiddagen, een Open dag en inloopavond georganiseerd worden. Zo krijgen leerlingen een goed beeld van Schans. Meer informatie is te vinden op https://schans.cvo-av.nl/.