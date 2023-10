Man is smoking a cigarette. Cigarette smoke spread.

Geen rookverbod bij bushaltes in Altena, wel andere maatregelen

1 uur geleden

Nieuws 104 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Er komt geen rookverbod bij bushaltes in Altena; dit is wettelijk niet mogelijk. Wel worden reizigers binnenkort geattendeerd op het belang van een rookvrije generatie.

Dit is het resultaat van een onderzoek dat het college heeft laten uitvoeren naar aanleiding van een aangenomen motie van de Jongerenraad in maart van dit jaar. In de motie verzocht de Jongerenraad het college om onderzoek te doen naar mogelijkheden om roken bij bushaltes te ontmoedigen.

‘Tijdens het onderzoek is er overlegd en afgestemd met verschillende partijen die zich richten op het ontmoedigen van roken. Alle mogelijke opties om roken te ontmoedigen zijn voorgelegd aan de Jongerenraad’, aldus het college in een brief aan de gemeenteraad.

Maatregelen

Uit de mogelijke opties heeft de Jongerenraad de volgende maatregelen gekozen: bij elke bushalte in de gemeente Altena wordt een tegel geplaatst van de Rookvrije Generatie, op de vertrekstaten van Arriva zal een tekst van de Rookvrije Generatie worden afgedrukt en er wordt een communicatieplan opgesteld om vanuit een positieve grondhouding de uitvoering kracht bij te zetten.

Het college streeft ernaar om dit jaar al te beginnen met de uitvoering. ‘De jongeren uit de Jongerenraad zijn erg enthousiast over de eerste ideeën van het communicatieplan en hebben aangegeven mee te willen denken over de verdere invulling en de uitvoering hiervan’, laat men weten.