Robijns Voedselbos in Sleeuwijk wint innovatieprijs circulair denken en doen

SLEEUWIJK • Het Robijns Voedselbos in Sleeuwijk is de winnaar geworden van de innovatieprijs circulair denken en doen van de gemeente Altena. Zij ontvingen donderdagmiddag de prijs uit handen van wethouder Wendy van Ooijen, in het bijzijn van alle genomineerden en eervolle vermeldingen. De uitreiking vond plaats tijdens de Dutch Food Week Altena 2023 bij Kaasboerderij De Lange Hoeve in Genderen.

Volgens de jury wordt het Robijns Voedselbos gedreven vanuit een passie waarbij een balans wordt gezocht tussen het investeren van eigen tijd, passie, liefde en een verdienmodel om het ook voor de langere termijn door te kunnen zetten. Dat typeert de uitdagingen rondom circulariteit.

All-in concept

Verder is het voedselbos een all-in concept waarin alle elementen rondom de voedseltransitie aan de orde komen. Het delen van kennis en het bijeenbrengen van mensen rondom het thema voedsel en voedselproductie staan centraal.

Daarmee vinden Anneke en Ianus Keller aansluiting bij andere lokale en nationale bewegingen die elkaar versterken. Zij kunnen een voorbeeldfunctie hebben voor de reguliere voedselproductie en het omdenken daarin door gebruik te maken van de kracht van de natuur.

Eervolle vermeldingen

De wethouder benoemde verder drie eervolle vermeldingen. Sophie Vermeulen kreeg een eervolle vermelding voor haar werk bij Ster Projects. Naast haar studie bedrijfseconomie ontwikkelde zij een applicatie om grondverzettingsprojecten te ondersteunen. Grond is een onbekend probleem en speelt een belangrijke rol in klimaatverandering en -adaptatie. De jury vond het bijzonder dat een student, als haar bijbaantje, dit voor en bij Ster Projects heeft opgepakt.

Bakker Hardeman, molenaar Verbeek en boer Groenenberg kregen eveneens een eervolle vermeldingen voor hun biologisch brood. “Vooral de samenwerking spreekt tot de verbeelding. Circulariteit gaat om het verbinden van ketens, daarbij is het ‘wij’ gevoel erg belangrijk. De samenwerking wordt ook continu verbeterd doordat de partijen elkaar uitdagen steeds verder te gaan om de keten (en de samenwerking) te optimaliseren. Het is met elkaar innoveren”, aldus de jury.

De derde eervolle vermelding ging naar Dierenspeciaalzaak Werkendam. “De Dierenspeciaalzaak Werkendam is kenmerkend voor het zoekend midden- en kleinbedrijf. Het is een worsteling om als kleine ondernemer het circulair denken om te zetten naar daadwerkelijke actie. Deze ondernemer laat zien dat je als kleine retailer op veel terreinen impact kan maken. Daarmee is hij een motivatie voor anderen en zijn klanten om zelf de handschoen op te pakken en meer te doen.”

Circulair talent en ondernemerschap

De innovatieprijs circulair denken en doen werd georganiseerd door de gemeente Altena en werd uitgereikt tijdens de Dutch Food Week Altena. De reden voor de gemeente Altena om de innovatieprijs te organiseren is dat iedereen een circulair talent kan zijn. En dat talent en ondernemerschap wil de gemeente Altena belonen door het uitreiken van de innovatieprijs.

De prijs is bedoeld als motivatie en waardering voor personen, bedrijven en organisaties voor hun inzet op het gebied van circulair denken en doen.

De innovatieprijs

De prijs werd ontworpen en gemaakt door Lisanne Kamphuis van Sustaign. Lisanne heeft speciaal voor de gemeente Altena een uniek ontwerp gemaakt voor de innovatieprijs circulair denken en doen.

De basis voor de innovatieprijs zijn het logo en de kleuren van de gemeente Altena. In het logo zijn verschillende afvalstromen geïntegreerd, zoals plastic doppen voor de donkerblauwe kleur, blikjes voor de lichtblauwe kleur en glas voor de kleur groen.