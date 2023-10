Geen Israëlische vlag, maar vredesvlag bij gemeentehuis in Almkerk

43 minuten geleden

Nieuws 114 keer gelezen

ALTENA • De gemeente Altena heeft woensdagochtend bij het gemeentehuis in Almkerk de vredesvlag gehesen naar aanleiding van het conflict tussen Hamas en Israël. De keuze voor deze vlag is gemaakt door het gemeentebestuur.

“In Altena leven we mee met slachtoffers van terreur- en oorlogsgeweld. Als gemeentebestuur weten we dat veel inwoners zich hier betrokken bij voelen en zich zorgen maken. Specifiek gaat onze aandacht en medeleven uit naar Israël, maar ook naar andere onschuldige slachtoffers. Voor ons reden om te kiezen voor deze vredesvlag om te duiden dat wij ieder mens een veilig en vreedzaam bestaan toewensen”, zo luidt de verklaring van het gemeentebestuur.

De afgelopen dagen ontstond er in meerdere gemeenten, voornamelijk in de grote steden, een discussie over welke vlag gehesen moest worden. De Israëlische vlag, de vredesvlag of de gemeentelijke vlag?

Bij het conflict tussen Oekraïne en Rusland koos de gemeente Altena aanvankelijk voor het hijsen van de Oekraïense vlag bij het gemeentehuis. ”Een aantal van onze inwoners was vanaf de eerste dag van die oorlog actief betrokken bij de inwoners van Oekraïne. Met het hijsen van de Oekraïense vlag hebben we hen ondersteund”, legt een woordvoerder uit waarom er toen wel voor een nationale vlag is gekozen. “Op enig moment hebben we de Oekraïense vlag ook vervangen door deze vredesvlag.”