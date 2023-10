Schrijfster Vivian den Hollander bezoekt Morgenster: ‘Blijf veel lezen, dan word je superslim’

SLEEUWIJK • In de Kinderboekenweek organiseren veel scholen activiteiten om het lezen centraal te stellen. Op basisschool de Morgenster in Sleeuwijk kozen ze ervoor om kinderboekenschrijver Vivian den Hollander uit Reeuwijk uit te nodigen. Vivian schreef in de afgelopen dertig jaar meer dan 125 kinderboeken voor verschillende leeftijdscategorieën. Deze ochtend neemt ze elke leeftijdscategorie mee door een ander boek, waarbij Mattie Poels voor de muzikale begeleiding zorgt.

Vivian neemt de groepen 4 tot en met 6 mee door het boek Spekkie en Sproet - een griezelige ontdekking. Ademloos luisteren de kinderen naar Vivian, die het verhaal vertelt, terwijl Mattie de geluidseffecten verzorgt en er op het digibord illustraties uit het boek verschijnen. De spanning wordt af en toe gebroken door een liedje dat aansluit op het verhaal. Maar je kunt in de gymzaal een speld horen vallen als Vivian is aangekomen bij het deel waar Spekkie en Sproet opgesloten zitten.

Een kunst

Best een kunst, met zo’n 150 kinderen in de zaal. We horen een deurklink, een deur die dichtslaat, een piepende salamander en zelfs een fragment uit het journaal; het zijn allemaal geluiden die uit het niets ineens de ruimte vullen. Gelukkig loopt het verhaal goed af en na nog een liedje is het tijd voor de kinderen om naar de klas te gaan.

Maar niet voordat Vivian de kinderen heeft verteld hoe ze op het idee voor dit boek kwam. “Ik hoorde eens iets op de radio over illegale dierenhandel en toen besloot ik er een verhaal over te schrijven”, legt ze uit. “En Spekkie en Sproet waren natuurlijk veel liever thuis dan op die enge zolder, dus dit boek sluit mooi aan bij het thema ‘Bij mij thuis’ van de Kinderboekenweek. De tip die ik alle kinderen in de zaal vooral wil meegeven, is: blijf veel lezen, dan word je super...” Het vervolg van de zin laat niet lang op zich wachten. “Slim!” klinkt er als een stem door de gymzaal.

Tussen de voorstelling van de middenbouw en de onderbouw is er even gelegenheid om met Vivian en Mattie te praten. “Je merkt gelijk dat ze hier op school het lezen heel belangrijk vinden”, zegt Vivian. Ieder kind mocht vandaag de boeken geschreven door Vivian, meenemen naar school, zodat de kinderboekenschrijfster ze kan signeren.

Stapels boeken

Er liggen behoorlijke stapels boeken, die ze nog moet signeren. “Dat is heel fijn. De kinderen luisterden ook heel aandachtig naar de voorstelling en je zag direct dat ook de leerkrachten heel betrokken zijn. Dat is voor ons ook leuk.” Mattie vindt het vooral opvallend dat er tijdens de voorstelling van drie kwartier niemand de ruimte verliet. “Vaak zie je dat er een iemand moet plassen en dan moet de halve klas plassen. Maar dat gebeurde hier niet. Ze bleven allemaal heel aandachtig luisteren. Dat is zo leuk.”

De samenwerking tussen Mattie en Vivian ontstond ongeveer tien jaar geleden. “Ik heb het boek Raadsels op het cruiseschip in mijn studio opgenomen als luisterboek en daar geluiden onder gezet. Toen heb ik Vivian benaderd of ze het leuk vond om dat eens live te gaan doen. Want met z’n tweeën op het podium is veel leuker dan in je eentje”, vindt Mattie.

Telefonisch repeteren

“En we zijn nu heel goed op elkaar ingespeeld”, vult Vivian aan. “Zo goed, dat we tegenwoordig telefonisch repeteren. Natuurlijk niet als we aan een nieuwe voorstelling werken. Maar de bestaande voorstellingen oefenen we soms wel vier keer en dan hebben we veel contact via de telefoon en de mail.” Er druppelen alweer nieuwe klassen binnen voor de volgende voorstelling.

Dit keer is het de beurt aan de kleuters die aan de hand van het boek Piraat Kaat meegenomen worden in het verhaal. De voorstelling is wat actiever dan de eerste en geregeld nodigt Vivian een groepje kinderen op het podium uit om mee te spelen in het verhaal. Zal het ze lukken de zeehond te redden?

Iedere leeftijd een eigen programma

Na de kleuters en groep 3 volgt er nog een workshop voor groep 7 en 8. “Dat wordt veel actiever”, vertrouwt Vivian ons toe. “Die klassen hebben gedichten geschreven die Mattie op muziek heeft gezet. Ook geef ik feedback op verhalen die ze hebben opgestuurd en vertel ik over het boek Alleen Beer mocht mee en hoe ik tot dit verhaal kwam. Zo hebben we voor iedere leeftijd een eigen programma.”