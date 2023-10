Muziekvereniging Excelsior viert 90e verjaardag met jubilarissen en reünisten

GENDEREN • Muziekvereniging Excelsior heeft zaterdagavond met een jubileumconcert haar 90e verjaardag gevierd. In een volgepakt dorpshuis in Genderen werden bovendien acht jubilarissen in het zonnetje gezet.

Jan van Hemert (70 jaar lid), Anneke Splinters (65 jaar lid), Betsy van Erp (50 jaar lid) Jolanda Konings (40 jaar lid), Kim van Wijk (25 jaar lid), Carola Mortko (25 jaar lid), Arie de Jong (25 jaar lid) en Niek Visser (12,5 jaar lid) kregen uit handen van voorzitter Dennis van As en van Corné Pas namens de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) een oorkonde en een speldje van de KNMO en een bos bloemen uitgereikt.

Jubileumavond

Het was zaterdag niet het enige feestelijke moment in het Genderense dorpshuis. Het opleidingsorkest en de slagwerkgroep hadden in het uur daarvoor de jubileumavond al op muzikale wijze geopend. Om alvast in de feeststemming te komen werden bezoekers bij de entree van het dorpshuis verwelkomd door de Ertepikkers, de boerenkapel van Excelsior.

Eenmaal binnen in de zaal was het voor velen even zoeken naar een geschikte plaats om alle optredens goed te kunnen zien. Veel mensen waren namelijk naar Genderen gekomen om het 90e jubileumjaar met Excelsior mee te vieren. In een uitverkocht dorpshuis genoten zij niet alleen van de klanken van de vertrouwde gezichten van de muziekvereniging, maar ook van de zogenoemde ‘reünisten’: oud-leden van Excelsior, die sinds de zomer hard hadden geoefend en gerepeteerd om voor één avond weer even in de spotlights te staan.

Fanfare met reünisten

Na de huldiging van de jubilarissen trad de fanfare aan met in totaal zestien reünisten in de gelederen. Zonder de nieuwkomers trapte Excelsior de avond onder leiding van dirigent Remco Spierings af met muziek uit de film ‘Pirates of the Caribbean’.

Tussen de muziek door blikte presentator Arno Bouman terug op 90 jaar hoogte- en dieptepunten van de muziekvereniging. Zo vertelde Bouman over de bokaal, die na het behalen Nederlands kampioenschap tijdens het topconcours in Arnhem in 2007 door een vreugde-uitbarsting tegen het plafond terecht kwam. Ook stond Bouman stil bij het overlijden van oud-dirigent Joop Bakker, die in 1996 omkwam bij de Herculesramp. Excelsior droeg zaterdag het stuk ‘Lady Tullamore’ aan Bakker op.

Onfortuinlijke kornettisten

Met ‘Formule 1 Theme’ mochten vervolgens de reünisten voor het eerst van zich laten horen. De uitvoering viel zaterdagavond samen met de derde wereldtitel van Max Verstappen, voor een van de bassisten aanleiding om zijn Red Bull-pet met nummer 33 op te zetten. Gelukkig voor coureur Verstappen verliep zijn avond wel soepeler dan die van twee onfortuinlijke kornettisten, bij wie na twee maten de muzieklessenaar omviel.

Het tweetal herpakte zich echter snel om na ‘Formule 1 Theme’ samen met het gehele orkest ‘A Discovery Fantasy’ en de medley ‘The Cream of Clapton’ zonder verdere incidenten ten gehore te brengen. Muziekvereniging Excelsior sloot het jubileumconcert gezamenlijk af met de mars ‘Excellence’.

Instrument mee naar huis

Na het concert was het tijd voor de feestavond, waar onder het genot van een drankje werd nagepraat en herinneringen werden opgehaald. Enkele reünisten namen zelfs hun instrument weer mee naar huis om vanaf komende donderdag en maandag opnieuw aan te haken bij de repetities, die alweer in het teken staan van het jaarlijkse kerstconcert op Tweede Kerstdag.

Wie het ook leuk vindt om muziek te maken, kan eens een kijkje nemen op de website van Excelsior. Nieuwkomers kunnen rekenen op drie gratis proeflessen.