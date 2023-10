Leerlingen vmbo Schans verkennen Altena tijdens activiteitenweek

SLEEUWIJK • De brugklasleerlingen van vmbo Schans verkenden vorige week donderdag de gemeente Altena, waarbij het vak Mens en Maatschappij centraal stond.

Tijdens een fietstocht werd de gemeente Altena door een geschiedenisbril bekeken; op welke manier zijn de tien tijdvakken die bij mens en maatschappij centraal staan, terug te vinden in de regio? Tijdens de fietstocht werd er in verschillende plaatsen gestopt. Iedere stop had te maken met een tijdvak en daar hoorde een vraag bij.

Activiteitenweek

Deze dag werd gehouden in de activiteitenweek die Schans zes keer per jaar organiseert voor de leerlingen. Doel van deze activiteitenweken is om leerlingen naast reguliere lessen op andere manieren te laten leren in en buiten het schoolgebouw. Zo waren er afgelopen week naast de fietstocht nog meer activiteiten, zoals een dag die in het teken stond van sport, cultuur, ICT en techniek, waren er gastsprekers bij het profiel Zorg en Welzijn en kwam NOS Stories op bezoek.

Doemiddagen en Open avond

Leerlingen uit groep 7 en 8 die meer over de activiteitenweken willen weten, zijn welkom tijdens Doemiddagen in oktober, november en februari en de Open avond op 15 november. Voor data, tijden en meer informatie kan men terecht op de website van de school: www.schans.cvo-av.nl.