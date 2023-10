Meer opvangplekken voor Oekraïners in Werkendam: Bazalt Wonen verhuist naar Woudrichem

38 minuten geleden

Nieuws 65 keer gelezen

WERKENDAM/WOUDRICHEM • Afgelopen juni maakten de gemeente Altena en Bazalt Wonen bekend dat het pand aan de Merwestraat/Lijnbaan in Werkendam in zijn geheel beschikbaar komt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor circa 40 extra mensen. In totaal biedt het hele pand dan plaats aan circa 100 Oekraïners. Dat betekent dat Bazalt Wonen per 16 oktober uit het pand vertrekt en verhuist naar haar bestaande kantoorlocatie aan Het Rond 1 in Woudrichem.

Het vertrek uit het kantoor komt toch nog snel. De gemeente Altena en Bazalt Wonen vinden het beide belangrijk dat de Oekraïners nog dit jaar een nieuwe veilige plek krijgen om te wonen en te leven. Hiervoor is het nodig de verbouwing zo snel mogelijk te starten. In goed overleg en samen met de gemeente is daarom besloten dat Bazalt Wonen per 16 oktober uit het pand vertrekt.

“Bij Bazalt Wonen vinden wij dat iedereen een veilig thuis verdient, ook als dat tijdelijk is. We zijn blij dat we de mogelijkheid hadden bij te dragen aan de huisvesting van deze groep mensen”, zegt Han Jetten, directeur-bestuurder van Bazalt Wonen.

Bereikbaarheid voor huurders

Bazalt Wonen blijft bereikbaar per telefoon, e-mail en via het huurdersportaal MijnBazalt. Wanneer een huurder persoonlijk wil langskomen om iets te bespreken, dan kunnen zij hiervoor een afspraak maken op kantoor in Zaltbommel of Woudrichem. De medewerkers van Bazalt Wonen staan voor hen klaar.