Nog meer aandacht voor gasten HartenBrigade door personele uitbreiding: ‘Blij met erkenning’

54 minuten geleden

Nieuws 145 keer gelezen

GIESSEN • Anne van Breugel was als beheerder van sporthal De Jager al nauw betrokken bij De HartenBrigade, dat gevestigd is in het pand in Giessen. Maar sinds 1 september is ze ook écht verbonden aan de sfeervolle HartenJager, waar veel mensen een warm welkom vinden.

Voor een aantal jaren stond Nicolette van Andel als enige aan het roer van De HartenBrigade, hoewel ze veel hulp kreeg van maar liefst 55 vrijwilligers in totaal. Ze is blij dat Anne nu volledig meedoet. “Dat maakt een groot verschil op de werkvloer. Toen ik alleen werkte, moest ik mijn aandacht verdelen tussen onze gasten en alle andere taken. Nu Anne ook voor de HartenBrigade werkt, kunnen we er continu voor onze gasten zijn.”

Nog meer aandacht voor iedereen

Volgens Nicolette is het belangrijk om meer tijd met de gasten door te brengen. “We hebben hier mensen die alle aandacht verdienen.” Een voordeel is dat Anne de mensen al goed kent. “Toen ik de sporthal beheerde, zat ik vaak bij hen, bijvoorbeeld tijdens de koffiepauze of tijdens het eten. Op het moment dat de gasten hoorden dat ik nu echt bij De HartenBrigade hoor, waren velen verrast. Ze dachten dat ik er altijd al bij hoorde”, vertelt ze met een glimlach.

“Het is fijn dat ik al een band heb met de gasten. Ook voor hen is het prettig dat ze bij een vertrouwd gezicht terecht kunnen.”

Blij met erkenning

De personele uitbreiding is mogelijk gemaakt door de gemeente. “Twee jaar geleden wonnen we de Schaal van Altena, die erkenning was heel mooi. We zijn blij dat de gemeente die erkenning nu ook uitdrukt in extra budget, waardoor we een extra collega hebben kunnen aannemen”, zegt Nicolette. Ze is blij dat Anne is gekozen. “We voelen elkaar blindelings aan en vertrouwen elkaar. Daarnaast is het fijn dat we bekend zijn met elkaars werkwijze en dezelfde visie hebben.”

Nicolette en Anne hebben allebei als doel om meer gasten te verwelkomen bij De HartenBrigade. “We vinden het geweldig als mensen hier hun weg naartoe vinden. Iedereen is hier welkom zoals ze zijn, zonder masker. Er wordt hier veel gelachen, maar huilen mag ook.”

Extra ritjes met de HartenBus

De gastvrouwen van De HartenBrigade zoeken ambassadeurs. ‘’Wij denken dat er nog veel mensen in Altena wonen voor wie het fijn zou zijn om regelmatig aan te schuiven in de HartenJager. Het zou mooi zijn als we met elkaar ervoor zorgen dat de tafels nog meer gevuld worden, iedereen kent namelijk wel iemand die hier zou passen.”

Als vervoer een uitdaging is kunnen mensen een beroep doen op de HartenBus. Hiermee worden mensen in Altena opgehaald en thuisgebracht. “Momenteel halen we wekelijks ongeveer 15 mensen op. We zouden graag zien dat de bus twee keer per dag routes rijdt.”

Nieuwe beheerder

Omdat Anne nu voor De HartenBrigade werkzaam is, zoekt Surplus Welzijn, de organisatie achter De HartenBrigade en sportcomplex De Jager, een nieuwe beheerder voor de sporthal. “Als beheerder moet je heel sociaal zijn, omdat je veel contacten hebt met huurders, bedrijven en de gemeente. Daarnaast is er ook een deel administratief werk en word er van je verwacht dat je flexibel bent qua werktijden. Soms moet je ‘s avonds en op zaterdag werken”, vertelt Anne over de functie.

“Het is een leuke baan omdat het heel gevarieerd is. Elke dag is anders.” De nieuwe beheerder wordt gezocht voor 18 tot 20 uur per week, en de deadline om te solliciteren is 18 oktober. Bij voorkeur komt de nieuwe beheerder uit de gemeente Altena. “We hopen dat de nieuwe beheerder op 1 november kan beginnen.”

Vrijwilligers gezocht

Ook worden er vrijwilligers gezocht voor bardiensten. Op zaterdagen in het winterseizoen zijn er mensen nodig van 09.00 tot 21.00 uur. “We proberen dit op te splitsen in drie diensten van 4 uur”, legt Anne uit. “Als barmedewerker ontvang je de mensen in de HartenJager en voorzie je hen van eten en drinken.”

In verband met de horecaregels, moeten vrijwilligers minimaal 18 jaar oud zijn. Wie interesse heeft om vrijwilliger te worden óf als beheerder van De Jager aan de slag wil, kan mailen of bellen naar dejager.altena@surplus.nl of 06-30090707.