Bewoners Emmikhovenseweg in Almkerk niet blij met dorpsstrategie: ‘Dorpse karakter verdwijnt’

1 uur geleden

Nieuws 119 keer gelezen

ALMKERK • Sjaak Koekkoek en Wouter Groenendijk zijn niet blij met de recent gepresenteerde dorpsstrategie voor Almkerk. Daarin is sprake van een grootschalige, extra uitbreiding van Almkerk met 250 tot 500 woningen.

Wouter Groenendijk vertelt dat hij helemaal stil werd bij de presentatie op het Golfpark. Hij houdt paarden aan de Emmikhovenseweg en juist op die plek zag hij woningen ingetekend. “Mijn zusje tipte mij over de informatieavond, ik wist zelf van niks. Maar daar zag ik een nieuwbouwwijk van 250 tot 500 woningen”, zo vertelt hij aan de keukentafel bij Sjaak Koekkoek.

De volgende dag toog hij samen met zijn partner Melanie van Hemert naar het gemeentehuis en kreeg na afloop van het gesprek ook nog eens een brief in zijn hand gedrukt. Op zijn perceel wil de gemeente Altena de Wet Voorkeurssrecht Gemeente vestigen om zo grondspeculaties te voorkomen.

Vier scenario’s

Bureau Stantec kreeg de opdracht om een dorpsstrategie te ontwikkelen voor Almkerk om ruimtelijke vraagstukken rond wonen, sport en voorzieningen op te lossen. Dit voorjaar vond al een informatieavond plaats en konden bewoners een enquête met wensen invullen.

In het golfpark Almkreek werden 19 september vier scenario’s geschetst, waarbij het dorp richting het zuiden wordt uitgebreid over de Alm en de Emmikhovenseweg.

Onderdeel van het plan is een nieuw sportpark voor VV Almkerk en VV Altena, vorig jaar werd in een verkenning een plek tussen het huidige gemeentehuis en de A27 als meest kansrijk gezien.

Vrije grond in het dorp

“De keuze van scenario’s is heel bijzonder, in 2019 is de dorpsvisie vastgesteld samen met de dorpsraad. Daarin wordt het gebied langs de Alm en Emmikhovenseweg juist gereserveerd voor natuur en wandelen.

Door een fusie van de voetbalverenigingen, de korfbal en de tennisverenigingen in Almkerk en Nieuwendijk komt in het dorp al veel grond vrij voor inbreidingslocaties.

Op het sportpark alleen al gaat het om 150 huizen. Als straks de nieuwe school gereed is, komt de plek van d’Uylenborch vrij, daar kunnen ook nog eens vijftig woningen komen”, zo vertelt Sjaak Koekkoek.

‘Dorpse karakter verdwijnt’

“We zijn ook bang dat het dorpse karakter van Almkerk verdwijnt. We zijn echt niet tegen woningbouw, maar dit strookt niet met de dorpsvisie. Natuurlijk willen jonge mensen hier blijven wonen, maar wij willen echt een beter doordacht plan. Wij denken dat alternatieven mogelijk zijn, dit is een eenzijdig plan.”

Infrastructuur

Beiden wijzen bij de scenario’s ook op de huidige infrastructuur rond de Emmikhovenseweg, het gebied ligt ingeklemd tussen de onoverzichtelijke kruising met de Provincialeweg Zuid en aan de andere kant de kruising met de Duijlweg en de Brugdam.

Dorpsraad wil duidelijkheid

Dorpsraad Almkerk vindt dat er snel duidelijkheid moet komen over de dorpsstrategie, omdat in Almkerk grote behoefte is aan woningen. De dorpsvisie van 2019 was nog opgesteld in opdracht van de gemeente Woudrichem, de gemeente Altena voelde zich daaraan niet gevonden, zo vertelt dorpsraadvoorzitter Kees Noorloos. De aantallen van 250 tot 500 woningen zijn volgens hem op langere termijn wel reëel, zo zijn tot 2030 al 175 woningen nodig.

“De dorpsraad hoopt dat er nu snel duidelijkheid komt over de ruimtelijke ontwikkeling voor Almkerk en er gebouwd kan worden. Het duurt allemaal veel en veel te lang.”

Enquête

De gemeenteraad kiest nog dit jaar één van de vier ontwikkelscenario’s. Koekkoek en Groenendijk gaan aan de slag met een website om andere inwoners te polsen over de plannen. De gemeente Altena houdt tot 7 oktober nog een enquête over de vier gepresenteerde scenario’s.