Tweede fase van onderhoud aan Merwedebrug gaat van start: dit zijn de gevolgen voor het verkeer

13 minuten geleden

Nieuws 55 keer gelezen

ALTENA • De Merwedebrug kreeg de afgelopen weken aan de zijde richting Breda groot onderhoud. Vanaf vrijdag 13 oktober is de zijde richting Utrecht aan de beurt.

Uit inspectie is gebleken dat de hangkabels waarmee het rijdek aan de boogbrug is bevestigd roestvorming vertonen. Er is onderhoud nodig om deze roestvorming te stoppen. De kabels worden omwikkeld met een speciale beschermlaag, ook wel ‘cableskin’ genoemd. Het is de eerste keer dat deze onderhoudsmethode in Nederland wordt toegepast. Normaal gesproken worden de kabels opnieuw gecoat, maar omdat de volledige brug dan dicht zou moeten zijn, is er gekozen voor deze nieuwe techniek. Zo is het mogelijk om te werken vanaf het fietspad en blijft er steeds een rijstrook open.

Situatie komende weekenden

Dit is ook de komende vier weekenden het geval, wanneer de kant van de brug richting Utrecht onder handen wordt genomen. In deze tweede fase is er één rijstrook dicht in de richting van Breda naar Utrecht, telkens vanaf vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur. Dit geldt voor de weekenden van vrijdag 13 tot maandag 16 oktober, vrijdag 20 tot maandag 23 oktober, vrijdag 27 tot maandag 30 oktober en vrijdag 3 tot maandag 6 november. Vrijdag 10 tot maandag 13 november is het reserveweekend.

Omleidingen

Tussen 23.00 en 08.00 uur wordt er niet omgeleid, omdat er dan met één rijstrook op de brug voldoende capaciteit beschikbaar is. Buiten deze tijden om, dus op zaterdag en zondag tussen 09.00 uur en 21.00 uur, wordt de A27 op knooppunt Hooipolder richting Utrecht afgesloten. Dit verkeer wordt omgeleid.

Verkeer vanaf de A59 (op het knooppunt Hooipolder) kan op zaterdag en zondag via de A27 over de brug rijden. Dat geldt ook voor het verkeer vanaf de toeritten tussen het knooppunt Hooipolder en de Merwedebrug. Verkeer voor afrit Geertruidenberg (A27) wordt omgeleid naar afrit Raamsdonksveer (A59). Verkeer met bestemming Land van Altena wordt omgeleid via de A59, afrit Heusden en de N267.

Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers kunnen de brug passeren aan de kant waar niet aan de hangkabels wordt gewerkt. Hier is een fietspad beschikbaar met tweerichtingsverkeer, ook doordeweeks.”