Redactie van Het Kontakt – Altena zoekt (freelance) verslaggevers

ALTENA • De redactie van Het Kontakt – Altena is ter aanvulling van haar team op zoek naar verslaggevers, op freelancebasis.

Als verslaggever voor Het Kontakt – Altena schrijf je zowel voor de krant als de website. Interviews, nieuwsberichten en verslaggeving (bijvoorbeeld van evenementen) behoren tot je taken.

De redactie zoekt iemand die affiniteit heeft met het reilen en zeilen in de dorpsgemeenschappen van de gemeente Altena.

Ervaring is niet per se noodzakelijk (voor studenten journalistiek is het een mooie manier om ervaring op te doen). Affiniteit met social media is een pre.

Voor je bijdragen ontvang je een passende beloning.

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken bij editiecoördinator Erwin Westerlaken via e.westerlaken@kmp.nl.