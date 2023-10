Collegetour met Gert-Jan Segers in Almkerk

ALMKERK • ChristenUnie Altena organiseert op woensdag 11 oktober, in samenwerking met ChristenUnie jongeren PerspectieF, een collegetouravond met Gert-Jan Segers. Begin 2023 nam Segers afscheid als partijleider van de ChristenUnie en van de Haagse politiek.

Op deze avond is er de mogelijkheid om hem alles te vragen over zijn drijfveren, zijn ervaringen en de zin en onzin van politiek. Na afloop kan er worden nagepraat. Dan is ook het nieuwe boek ‘Macht en onmacht’ van Segers verkrijgbaar.

De avond is voor alle leeftijden. Reserveer een gratis plek via secretariaat@altena.christenunie.nl.

De avond wordt gehouden in ‘t Wapen van Emmickhoven, Brugdam 5 in Almkerk. De zaal opent om 19.45 uur en het programma vangt om 20.00 uur aan.