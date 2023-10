Jaarlijkse bazaar bij Wijkestein: verkoop, spellen en kans op grote prijzen

WIJK EN AALBURG • Bij Maaswaarden ouderenzorg, locatie Wijkestein, Azaleastraat 26 te Wijk en Aalburg wordt op vrijdag 13 oktober de jaarlijkse bazaar/draaiavond gehouden. Het evenement vind plaats in het atrium en het restaurant en is van 14.30 uur tot 21.00 uur.

Er is van alles te doen waaronder de verkoop van bloemen/planten, tweedehands boeken, en handwerkartikelen. Maar er zijn ook allerlei activiteiten, zoals enveloppen trekken met mooie prijzen, inschrijven op loten en een boodschappenmand, mars-meppen en kinderen kunnen geschminkt worden.

Er is ook een kraam van de dagbesteding met diverse leuke activiteiten voor de kinderen waaronder een ballenbak. Het rad van avontuur met het bekende plaatsnamenspel zal ook weer vele rondes draaien.

Kinderuurtje

Tussen 16.30 en 17.30 uur is er een kinderuurtje, met kinderrondes aan het rad van avontuur, maar ook een kinderaanbieding van friet met een snack en drinken voor 4,50 euro. Vanaf heden is er voor kinderen een kleurplaat verkrijgbaar bij de receptie van Wijkestein. De winnaars hiervan worden bekend gemaakt tijdens het kinderuurtje.

Verloting

Rond de klok van kwart voor negen komt de notaris uit Heusden de trekking verrichten van de grote verloting. Hiervoor zijn nog loten verkrijgbaar in de hal van Wijkestein. De hoofdprijs is een waardebon van Ballegooyen Modes uit Dussen (300 euro), de tweede prijs is een waardebon van de COOP uit Oud-Heusden (250 euro).

Verder worden er waardebonnen van 50 euro verloot, die uitgegeven kunnen worden bij Happetap, Slagerij Oomen of Bakkerij van Horssen in Wijk en Aalburg of bij de Hubo in Veen.