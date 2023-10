Jubilerende wormenkwekerij in Almkerk druk bezocht: ‘Deze ondernemers kweken iets bijzonders’

ALMKERK • Wormenkwekerij The Dutch Nightcrawlers in Almkerk zette zaterdag zijn deuren open voor het brede publiek om hun 25-jarig bestaan te vieren. Bijna tweeduizend mensen maakten van dit aanbod gebruik om een kijkje te nemen bij de kwekerij.

In de kwekerij volgen bezoekers aandachtig het groeiproces van de wormen, wat beeldend zichtbaar wordt gemaakt en vakkundig wordt uitgelegd door het personeel. Een bezoeker die toekijkt terwijl er een wormeneitje wordt getoond, vraagt zich verbaasd af of hij deze wormen ook in zijn eigen tuin kan vinden. “Dat kan zeker, maar dan moet je er wel oog voor hebben”, wordt hem verteld. Veel bezoekers reageren op het feit dat de worm hermafrodiet is en zowel mannelijke als vrouwelijke cocons kan produceren. Een moeder kijkt en zegt, “Dat zou in de mensenwereld ook zo moeten zijn.”

Een tuinder die de open dag bezoekt, is bekend met de wereld van wormen en vertelt dat hij blij is met de grond die uit de kweekbakken komt. Dit is een waardevol product voor hem. “Wij gebruiken deze grond in onze fresiakwekerij. Deze grond is zeer eiwitrijk en bevat altijd wel enkele wormen, wat de bodemstructuur ten goede komt.”

Vissen

Naast het bedrijf mogen kinderen in de vijver een hengel uitwerpen, met natuurlijk een Almkerkse worm als aas. Veel kinderen zijn opgetogen als ze een vis vangen. “Dit is prachtig”, zegt Dirk Arendse van hengelsportvereniging Groot Woudrichem. “Veel kinderen hebben nog nooit gevist, moeders vinden het vies om een worm aan de haak te doen, maar kinderen doen dit zo natuurlijk. Maar het mooiste is als ze dan hun eerste vis vangen, dan zijn ze zo trots.”

Vakmanschap

In de kwekerij mogen bezoekers ook zelf ontdekken. Ze kunnen wormen uitkiezen en in speciaal ontwikkelde cups plaatsen. Deze cups reizen over de band, niet richting het vliegtuig, maar vol trots met de bezoekers mee naar huis.

“Ik had gehoord dat deze wormen wereldwijd worden verspreid en dat dit bedrijf marktleider is op de wereldwijde wormenmarkt. Het klonk zo onrealistisch dat ik toch eens wilde kijken. Maar nu ik het met eigen ogen heb gezien en de beelden heb gezien van hoe dit product in Amerika in de schappen van Walmart ligt, heeft het voor mij een concreet beeld gekregen”, zegt een bezoeker. “Deze ondernemers kweken hier iets bijzonders.”

Een andere bezoeker vult aan: “Het wormenkweken is echt een vak, een constant spel van licht, donker, vocht, voeding en vele andere aspecten, zoals ik hier van de mannen hoor. Wat een vakmanschap, hier mogen ze trots op zijn, en wij ook, dat dit op Almkerkse bodem wordt gekweekt.”

Delen

Het jubilerende bedrijf wil niet alleen vieren, maar ook delen en vraagt bezoekers om een bijdrage te leveren voor Hospice Altena, waarop het bedrijf het bedrag zelf aanvult. Aan het einde van de dag, tijdens de jubileumavond, hebben Bas de Peuter en Michel van der Werff een cheque ter waarde van 10.000 euro overhandigd aan het bestuur van de Vrienden van Hospice Altena.