Maritieme campus in Werkendam is een feit: ‘Deze campus is een eerste stap’

WERKENDAM • Met het luiden van de scheepsbel opende de Brabantse gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (VVD) maandag officieel de maritieme campus in Werkendam. Het bleef niet bij het luiden van de scheepsbel, hij mocht ook de eerste certificaten uitreiken aan Tim van Berchum, Erik Blokland, Giel van Dijk, Stefan Friche, Rob de Groot, Niels Kuup en Martijn van Wijngaarden voor een training Duits.

Een half jaar geleden nam Werkendam Maritime Industries (WMI) haar intrek in het pand aan de Beatrixhaven, dat naast lesruimte ook dienst doet als kantoor. De wens om te komen tot een maritieme campus bestond al veel langer in Werkendam. Vanaf de oprichting van WMI in 2014 werd gezocht naar samenwerking tussen ondernemers, overheid en het onderwijs.

Wethouder Wendy van Ooijen van economische zaken en talentontwikkeling stak de loftrompet over het initiatief van WMI om alvast te beginnen met de maritieme campus, gesteund en gefinancierd door ondernemers. “De campus is alvast gestart op een fysieke locatie. Wij zijn trots op het resultaat om zo al ervaring op te doen met de campus.” Van Ooijen noemde ook het aantal cursisten dat al een taaltraining volgden en de klassen die les krijgen in hydrauliek.

Broedplaats voor innovatie

Voor de gemeente Altena is het maritieme cluster in Werkendam een boegbeeld en vliegwiel voor de gehele economie, zo schreef ze in haar ‘Visie op werken’. De start in het tijdelijke pand aan de Beatrixhaven en de officiële opening van maandag is een eerste stap voor het opzetten van een maritieme campus, de tweede stap is een haalbaarheidsstudie naar een definitieve fysieke campus met een marktverkenning, een businesscase en commitment vanuit onderwijs en overheid.

“Een campus is ook een broedplaats voor innovatie, tevens één van de doelstellingen uit de ‘Visie op Werken’. De activiteiten zijn niet alleen relevant voor het maritieme cluster, maar ook voor andere (technische) beroepen en bedrijven”, zo stelt de gemeente Altena.

In zijn toespraak onderstreepte gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen dat nog eens. Hij vertelde dat in de hele provincie Brabant campussen in opkomst zijn. “Wij spreken van een hybride leeromgeving en als provincie willen wij dat stimuleren, dat kan ook financieel zijn. Goede aanvragen zijn zeker kansrijk”, zo laat hij na de uitreiking van de certificaten weten. Hij noemt het vooral belangrijk dat ondernemers en onderwijs dicht bij elkaar zitten.

Test op Olympische Spelen

WMI-programmamanager Karin Struijk toonde in een filmpje over de havens in Werkendam voorbeelden van innovatie, zoals de bouw van elektrische schepen, LNG-schepen en een schip dat op waterstof vaart. Maar ook bij het bouwen van windmolens op zee zijn Werkendamse maritieme bedrijven betrokken.

Bij Holland Shipyards wordt een autonoom varend schip ontwikkeld, geprint in 3D van gerecyled plastic dat elektrisch wordt aangedreven. Het wordt straks getest op de Olympische Spelen in Parijs.

140 openstaande vacatures

Aansluitend op het filmpje vertelt Karin Struijk dat de maritieme campus rust op vijf pijlers; dit zijn techniekpromotie, een leven lang leren, het opleiden van jonge mensen, activering naar werk en onderwijs en innovatie. Juist door onderwijs kan Werkendam haar innovatieve, maritieme cluster versterken zo stelt WMI, maar ook mensen opleiden om het tekort aan technisch personeel op te lossen. Zo biedt het maritieme cluster werk aan ruim tweeduizend mensen, maar heeft ze ook zo’n 140 openstaande vacatures.

Danielle Pruissen-Kleijwegt van het WMI-bestuur sloot maandag het officiële deel van de opening van de campus af. Ze sprak van een bijzondere mijlpaal, waar door ondernemers hard aan gewerkt is. “Deze campus is een eerste stap en staat symbool voor de kracht van samenwerking. We hebben de ambitie om de campus verder te ontwikkelen. Techniek en innovatie zijn de toekomst van de maritieme industrie.” Ze bedankte de gedeputeerde Van Gruijthuijsen voor de opening en nodigde de provincie tevens uit om de ‘juiste koers mee te varen’.